Denunciaron el hackeo del sistema de pago de sueldos de la UNViMe

Sabotaje. Aseguran que no hay antecedentes de un ataque digital de este tipo y que buscan saber quién fue. Foto: El Diario.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) denunciaron el hackeo del sistema contable SIU-Mapuche con el que se operan, entre otras cosas, el pago de los sueldos. El inconveniente ya fue solucionado y el personal pudo cobrar. Por el momento las personas que modificaron datos sensibles no fueron identificadas, aunque una empresa de Buenos Aires se encargará de hacer un peritaje digital.

"Hay muchas cosas que todavía están en proceso de investigación, pero lo que nosotros tenemos en claro es que el sistema fue saboteado, aunque no contamos con las precisiones de cuándo y cómo exactamente. Esto nos produjo un daño, ya que no pudimos hacer las liquidaciones en tiempo y forma, ya que lo detectamos cuando la gente de la Secretaría de Hacienda las fue a preparar, como lo hacen habitualmente, y empezaron a surgir distintos tipos de errores", contó Santiago Tell, el secretario general de la universidad.

El funcionario explicó que las alteraciones fueron en partes específicas, en cambios de fórmulas, alteraciones de categorías y descripciones que impactan directamente en los montos de los salarios, que la plataforma utiliza para calcularlos automáticamente.

A mí no me cabe duda de que fue intencional, por eso hemos encargado una auditoría informática (Santiago Tell- Secretario general de la UNViMe)

"En una primera instancia resolvimos un problema general que nos afectaba y, luego, fuimos encontrando otros más particulares que hacían, por ejemplo, que las deducciones que se hacen en las liquidaciones no coincidieran con los porcentajes establecidos por la ley, lo que nos llevó a revisar otras cuestiones, hasta que fuimos encontrando los lugares en donde fueron hechas las modificaciones", dijo Tell.

El secretario general mencionó que por el tipo de alteraciones se dieron cuenta de que esto no podría haber sido un error humano involuntario propio del manejo de un sistema informático, sino que sostienen que fueron calculadas y pensadas.

"A mí no me cabe ninguna duda de que fue intencional, por eso hemos encargado una auditoría informática para que nos devele en qué momento, en dónde se manipuló el sistema y si se puede saber quién fue el responsable", aseguró el funcionario y añadió que los sectores adulterados no son de fácil acceso y que solamente alguien que lo conoce muy bien tendría la posibilidad de efectuarlos.

Para ilustrar lo que significó el ataque, uno de los sueldos de una docente de la institución superaba los 21 millones de pesos, algo que saltó a la luz fácilmente por la desorbitante cifra. Aunque manifestaron que las cuestiones que representaron un riesgo más grande son las de cambios más sutiles y escondidos, porque pueden pasar desapercibidos, como la modificación en unos pocos dígitos en los descuentos de las jubilaciones.

Tell trabaja en la universidad desde 2016, se desempeñó como personal no docente mientras estuvo la gestión anterior y recordó que nunca hubo un problema de este tipo, o al menos no que haya trascendido.