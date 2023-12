Crece la interna de LLA, con "aroma puntano"

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para hoy a una reunión de labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques para definir una sesión de elección de autoridades, un tema sensible luego de la denuncia mediática que hizo el legislador Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza, elegido por Javier Milei para ser el presidente provisional del Senado y tercero en la línea sucesoria a la Presidencia, de que habría un pacto entre el sector de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, para eliminarlo de las autoridades de la cámara. El elegido para reemplazarlo sería, nada más y nada menos, que el puntano Bartolomé Abdala (también de LLA).

El encuentro fue convocado para las 15, con la idea de llamar a una sesión para mañana miércoles.

La interna en La Libertad Avanza sumó tensión ya que el formoseño Paoltroni había sido confirmado. Pero ayer Villarruel aseguró que el tema no está cerrado.

Paoltroni denunció una operación para sacarlo. Abdala podría ir en su lugar. ¿Se define hoy?

"Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans", se quejó Paoltroni.

En un comienzo, Mayans habría cedido en su pretensión inicial de correr del cargo a su coprovinciano Paoltroni. Pero según las versiones, a Villarruel no le importaría desafiar la elección de Milei a favor de Paoltroni. Su idea sería encumbrar allí al puntano Abdala, también de La Libertad Avanza.

Consultada por la prensa en la Cámara alta, Villarruel, quien ahora también es la titular del Senado nacional, confesó que "se está conversando ese tema todavía", y asintió cuando le preguntaron si podría modificarse la elección de Paoltroni. "Por supuesto", contestó.

Mayans, también formoseño y titular del bloque de UxP, aseguró: “Ellos (por LLA) tienen solo siete senadores; no pueden llevar adelante la acción del Congreso, porque son 46 comisiones, la mitad son bicamerales y hay 15 que son muy exigentes. Ellos tendrían uno por comisión, les faltan 8 para el quórum y 9 para el despacho”.

"No pueden tomar por la fuerza la conducción del Congreso. No vi en ninguna parte del mundo que la mayoría le entregue la prerrogativa que le entregó el pueblo a la minoría", agregó el jefe de la principal bancada opositora.

Guillermo Montenegro es diputado nacional y mano derecha de Villarruel. Con él habría mantenido contacto de manera reservada Mayans para ver la posibilidad de reabrir la discusión sobre la presidencia provisional del Senado.

Quizá la reunión convocada para este martes entre los jefes de bloques arroje algo de luz en esta interna por un cargo clave.

