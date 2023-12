Legisladores advirtieron por las consecuencias del plan de Milei

Apenas conocido el plan anunciado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, legisladores nacionales por San Luis lanzaron advertencias sobre los efectos y las consecuencias que tendrán estas medidas: señalaron que crearán más desempleo y presionarán a los precios de la economía, lo que generará más inflación. De todos modos, aseguraron que faltan precisiones, números finos y más detalles sobre el paquete del Gobierno para tener un panorama más completo y preciso del alcance del programa económico del presidente Javier Milei.

"Hay que esperar más precisiones porque hay muchas cosas que no se terminan de entender, sobre todo del impuesto PAIS, la forma en que se va a aplicar. Sí es un golpe muy duro a la industria nacional, era previsible: en la desesperación por favorecer la producción primaria, hay un golpe muy duro a la industria nacional", analizó Fernando Salino, senador nacional por Unión por la Patria.

Agregó que a su entender el plan contiene golpes de efecto. "Todo lo que se dice de los contratos y demás tiene una incidencia en el Producto Bruto del 0,0%. No es algo que mueva la aguja".

Lo que cuestionó como una decisión inflacionaria es la reducción o quita en los subsidios a la energía y el transporte. "Va a haber una suba lógicamente en las tarifas eléctricas, de gas, de transporte público. El aumento de los combustibles, de la electricidad y demás se traslada a los precios de inmediato, igual que la diferencia en el tipo de cambio. Entonces esto va a ser un golpe muy duro".

Agregó que la suspensión de la obra pública es muy grave. "San Luis tiene realizado un formidable trabajo en obra pública: no nos van a faltar caminos, escuelas u hospitales, pero sin embargo se va a sentir porque hay muchos trabajadores de la construcción que van a perder su trabajo y además hay muchos proveedores de la industria de la construcción que van a encontrar que ya no tienen clientes".

También destacó como negativo que no hubo anuncios de subas salariales y para los jubilados. "No me sorprende, es lo que se esperaba. Estas medidas van a castigar muy duro sobre la clase media sin que haya incrementos de los ingresos".

"De todas formas, hay que esperar que se aclare más, que sea mucho más preciso en la aplicación de alguna medida para poder hacer una evaluación más seria", señaló el senador puntano.

Falta de información

El análisis de la diputada nacional Natalia Zabala Chacur fue similar, y criticó la mirada "fiscalista" de Caputo al anunciar y justificar su programa. "El déficit fiscal es un problema y es real, pero no es el único. Estamos escuchando al ministro de (Mauricio) Macri que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento y la inflación no son temas menores, es una cadena de errores, y hay que solucionarlos a todos en conjunto".

"Lo de los contratos es un gesto netamente político, porque no disminuye el gasto público, no es significativo. Tampoco explicó si va a recaer sobre las personas que tienen contrato temporal o de planta permanente, o por concurso. Le falta desarrollo a esa medida", aseguró.

Además, aclaró que este ítem implica que "va a haber más gente desempleada, si este es su único ingreso. ¿Cuántas personas quedarán sin trabajo, de qué van a vivir?, ¿qué implicancia va a tener en la economía en general?".

Advirtió que el corte en la pauta, sin un análisis más exhaustivo sobre sus consecuencias, también traerá desocupación y un grave perjuicio a los proveedores y la economía que rodea a los medios de comunicación.

En cuanto a la eliminación de fondos a las provincias, remarcó que Caputo habló de reducción y no de eliminación. Dijo que quizá sea el inicio de un diálogo cauteloso con los gobernadores para ver cómo sigue la relación. "Dijo que se reducirán esos aportes al mínimo. Pero que esa reducción sea pareja, si no vamos a volver al Pacto Fiscal de Macri en el 2015: mientras mejor te portabas, más te castigaban. Es muy parecido a la era Macri, es mucho; bueno, es Caputo".

La suspensión de la obra pública también fue criticada por Zabala Chacur. "Afecta a las empresas constructoras, especialmente a las pymes; a sus trabajadores, que van a quedar indefectiblemente desempleados; a las empresas proveedoras; al sector privado".

"A la obra pública no hay que entenderla como un gasto, sino como una inversión. No solamente mantiene 'caliente' a la economía del país, sino que además mejora la calidad de vida de sus habitantes", señaló la diputada nacional por San Luis.

Redacción/MGE