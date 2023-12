Mató y está a punto de cerrar un trato por solo 11 años de cárcel

El fiscal de juicio y la defensora del acusado habían llegado a un acuerdo. El trato sería que Ilan Ezequiel Lucero admitiría que hace casi un año mató de un tiro a Cristian Nahuel Aguilera y, a cambio de reconocer su responsabilidad en el homicidio, podría ser condenado solo a 11 años. Pero cuando los padres de la víctima oyeron eso, le pusieron un freno a la propuesta que la fiscalía y el imputado estaban a punto de lograr en la sala de juicios de San Luis. "Así le dieran mil años y un día en la cárcel jamás serán suficientes para nosotros, porque nos quitaron a nuestro hijo", les dijo Juan Carlos Aguilera a los jueces.

El acuerdo, al cual el fiscal Fernando Rodríguez y la defensora oficial 2 Eliana Pradel habían arribado, formaba parte de un juicio abreviado que ambas partes querían impulsar.

Antes de dar a conocer la pena consensuada, el representante del ministerio recordó que Lucero llegó a esta instancia del proceso acusado de "Homicidio calificado por el uso de un arma de fuego" y con un pedido de pena, de parte del fiscal de Instrucción, de 17 años de prisión.

Explicó que el mínimo de pena para un delito de esa naturaleza es de 10 años y seis meses de cárcel, mientras que el máximo tiempo de encarcelamiento es de 15 años.

Rodríguez detalló que, para llegar a ese acuerdo con la defensa, tuvieron en cuenta, como atenuante, la falta de antecedentes del acusado y, como agravantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la peligrosidad del hecho, ya que fue cometido en la calle y durante la noche.

Luego de que el fiscal y la defensora expresaran su conformidad sobre la pena acordada, el presidente del tribunal, José Luis Flores, preguntó quiénes eran las personas sentadas al lado del fiscal.

Se identificaron como Graciela del Carmen Chacón y Juan Carlos Aguilera, padres de la víctima. La pareja dijo que no entendía muy bien lo que sucedía, pero que para nada estaba de acuerdo con la condena de la que hablaban.

Contaron que se presentaron en la sala de juicios porque les había llegado una notificación del Poder Judicial. Manifestaron que esperaban que el asesinato de su hijo fuera tratado en un juicio oral, con testigos que cuenten lo que sucedió y no a través de un juicio abreviado, como pretenden la fiscalía y la defensa.

"Yo alcancé a llegar a la escena cuando mi hijo estaba herido, lo agarré, respiró tres veces y se murió en mis brazos. Mi nuera estaba embarazada de ocho meses y mi hijo no alcanzó a conocer a su hijo", recordó Juan Carlos.

Insistió en que la familia quería proceder con un debate oral. "Yo quiero que las cosas se aclaren y que los testigos cuenten acá cómo fueron las cosas, que digan lo que tengan que decir. Necesito que se escuche cómo pasaron las cosas, porque de lo contrario nunca se va a saber realmente qué fue lo que pasó", remarcó.

Luego, los padres de Aguilera preguntaron si, en el caso de proceder mediante un juicio oral, el acusado podría ser sentenciado a más años. Pero los jueces le respondieron que los testigos y las pruebas que se ventilarían en un debate oral no variarían y que son los mismos elementos que tendrán en consideración en ese proceso abreviado.

Pero la respuesta del tribunal no trajo calma a los padres del chico de 19 años. "No estamos de acuerdo. Vuelvo a repetir: así le dieran mil años y un día, no serían suficientes para nosotros... Yo no voy a tener paz ni consuelo en toda mi vida. Ojalá nadie pase por esto. Ni ustedes, señores jueces, de que les maten a un hijo", dijo Juan Carlos.

Seguidamente, los magistrados le preguntaron al acusado si quería decir unas palabras, antes de pasar a deliberar si darán el visto bueno o no a la pena acordada por el fiscal y la defensora. "Estoy arrepentido de lo que hice", fue lo único que dijo el joven de 21 años. A unos metros de él, la madre de la víctima movió la cabeza, como negando o no creyendo lo que escuchaba, y Juan Carlos tomó un vaso con agua y bebió un trago, como no queriendo escuchar al asesino de su hijo.

Aguilera fue asesinado el 26 de diciembre de 2022, cuando caminaba junto a su novia embarazada en una calle que divide los barrios Néstor Kirchner y Padre Mugica. Eran las once de la noche cuando, de entre medio de unos yuyos, salió Lucero. El imputado lo invitó a pelear, al parecer por una disputa que existía entre bandas de ambos barrios.

Pero la víctima se negó y el otro no anduvo con rodeos. Sacó un arma de fuego y, en seco, le disparó en el tórax. Esa bala bastó para dañarle el hígado, el estómago y un riñón.