Descreen que Poggi no tenga fondos para pagar los salarios

Debido a las drásticas medidas económicas anunciadas por el gobernador Claudio Poggi, que incluyen un inédito desdoblamiento de sueldos ante una presunta crisis financiera y la toma de deuda, gremios y legisladores siguen con muchas dudas y quieren saber si el Estado puntano efectivamente no podrá hacer frente al pago de los salarios. El quebranto económico que aduce el primer mandatario contrasta con el informe oficial difundido por el gobierno saliente, en el que se confirmó que quedaba una canasta de reservas disponible, inclusive con un saldo de 30 millones de dólares.

Legisladores provinciales del bloque Frente Unidad Justicialista de las cámaras de Diputados y de Senadores le presentaron una carta al vicegobernador, Ricardo Endeiza, en la que declinaban asistir ayer a la reunión con Poggi en Terrazas con el fin de buscar el aval legislativo "para pedir el empréstito y solucionar el déficit fiscal".

Entre algunos puntos de la nota le recordaron que el gobierno puntano está en condiciones de pagar los sueldos y que la Provincia cuenta con reservas, por lo que no existe el déficit que se pretende instalar.

La misiva indicó que el exministro de Economía de la Nación, Sergio

Massa, ya asistió económicamente a todas las provincias garantizando el pago de sueldos de diciembre y aguinaldos, acuerdo que Poggi personalmente firmó y del que no reclamó falta de cumplimiento.

“Entendemos su identidad con las políticas liberales del gobierno nacional, pero el 'no hay plata' no es una realidad de San Luis”, indica la nota. Además, le pidieron al Gobernador que “no someta a nuestra gente a pasar unas Fiestas privándolos de compartir la cena familiar”.

También le recordaron la ruptura unilateral del "Tratado de La Toma", en desmedro de los más humildes a quienes, violando flagrantemente todas las garantías establecidas por pactos internacionales y la Constitución Nacional como la Provincial, se les va a reducir el sueldo. También la retención indebida de la coparticipación a los municipios.

El Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP) de San Luis también le pidió en una nota al gobierno puntano explicaciones por las medidas económicas adoptadas. Proponen que el Estado puntano difunda un informe financiero y lo haga público.

“Vamos a esperar un par de días a ver qué nos responden y de acuerdo a eso podremos tomar alguna medida. Pero sí queremos ver el informe que nos vayan a presentar, o una fundamentación con relación a las medidas que tomaron y de dónde sale que no hay fondos para poder pagar los sueldos”, precisó la secretaria gremial de SIEP, Mónica Sánchez Moreno.

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, señaló que anticipaban que Poggi iba a decir que recibía una provincia fundida para así convalidar el ajuste. “Lo que nosotros pensábamos está pasando. El discurso estaba armado porque lo venían haciendo de antemano y para justificar el ajuste, y quizá también para argumentar ese crédito que quieren sacar y demostrar que la provincia está fundida. Tiene que hacer ver que la provincia está fundida”, describió.

El sindicalista manifestó que ahora es problema de Poggi si tiene los recursos o no. “Nosotros lo que necesitamos es que la plata de los salarios no se toque. Estamos en uno de los peores momentos de la economía en mucho tiempo. No podemos conformarnos solamente con que Poggi ahora diga que da marcha atrás con las medidas, sino que pedimos que haya aumento salarial en base a la inflación y en la misma línea que veníamos”, resaltó.

Carta abierta al Gobernador

El senador nacional de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta nacional, "Bartolo" Abdala, dijo en una carta abierta dirigida a Claudio Poggi que las últimas medidas económicas han generado una profunda "angustia y pesar" en la provincia, una situación generada "bajo la responsabilidad exclusiva de la administración provincial".

"Es inadmisible que San Luis, con una trayectoria de equilibrio fiscal de 40 años, deba atravesar esta emergencia que perjudica a trabajadores, comerciantes y a la sociedad entera", dijo Abdala y agregó: "Señor gobernador Claudio Poggi, reconsidere las medidas anunciadas la semana pasada y garantice el pago del salario de los empleados públicos en su totalidad".

No descartan emitir una “cuasimoneda” ante la crisis

El gobernador Claudio Poggi, en una entrevista con Facundo Pastor en el programa "Pastor 910" que se emite por radio La Red, no descartó que se emita una “cuasimoneda” ante la crisis financiera que vive la provincia. “Nosotros nunca llegamos a tener una moneda provincial como en la época que surgieron los Patacones y Lecops durante la crisis del 2001 como una estrategia para obtener recursos financieros. Necesito tomar un empréstito casi equivalente a seis meses de coparticipación federal. Se puede tomar con un banco, emitiendo título o emitiendo una cuasimoneda; no lo descarto”, señaló.

Ante la presunta crisis en la provincia, algunas medidas anunciadas la semana pasada fueron el desdoblamiento para la administración pública de los sueldos de diciembre y enero y la paralización de la obra pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apeló ayer a la "responsabilidad fiscal" de los gobernadores, ante las posibles emisiones de cuasimonedas provinciales, y les pidió a las administraciones subnacionales que adopten la postura del gobierno nacional de "no gastar más de lo que se tiene".

Ante la posibilidad de que algunos gobernadores recurran a la emisión de cuasimonedas si desde el Estado nacional no se las asiste con transferencias, Adorni manifestó que "las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca", aunque remarcó que desde la Nación se les hace "un llamado a tener responsabilidad fiscal".