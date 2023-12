Los imputaron por matar dos chanchos jabalíes

Dos cazadores furtivos debieron sentarse ante un juez de Garantías de Villa Mercedes y escuchar cómo los fiscales Andrea Court y Marcelo Palacios los acusaron formalmente este miércoles por haber matado dos chanchos jabalíes en el establecimiento rural El Patria, en el sur de la provincia.

Los funcionarios judiciales explicaron que el lunes, cerca de las 9, un cuidador de El Patria oyó disparos campo adentro y decidió investigar. Siguiendo las huellas de una camioneta, llegó hasta los restos de los animales, que estaban junto a un alambrado, y luego, en el cruce de la ruta 12 y el camino vecinal Perdido el Águila, se topó con los cazadores, quienes aún portaban el fusil con el que dieron muerte a los jabalíes, y ropas manchadas con sangre.

Para entonces, el hombre ya había llamado a la Policía, por lo que las autoridades no tardaron en llegar. A pesar de ser un campo privado y que los imputados no contaban con autorización para estar allí, los fiscales no los acusaron por abigeato, sino por infringir la Ley de Conservación de la Fauna.

Hasta que se llegue a una acusación formal, los imputados deberán firmar el libro de imputados del 1° al 10 de cada mes en la comisaría más cercana a Fortín El Patria, donde residen.