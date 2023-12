Los comerciantes reciben listas de precios diferentes a diario

La inflación sigue golpeando duramente el bolsillo de las argentinas y los argentinos. En los comercios de proximidad, la remarcación es diaria y hasta varias veces en el mismo día. Los propietarios aseguran que las ventas han disminuido como mínimo un 30% en los últimos veinte días.

“En la última semana tuvimos que cerrar durante el viernes y el sábado porque nos llegaron como cinco listas diferentes con aumentos, incluso como tres distintas de las mismas distribuidoras en el mismo día. Incluso esta mañana (de ayer) pasó lo mismo, a una hora es un valor, pasa un rato y es otro. Cerramos para remarcar porque nos dimos cuenta que estábamos perdiendo y no íbamos a poder reponer nada”, contó Melisa Calderón, que tiene junto a su padre un almacén en el centro de Villa Mercedes.

La joven comentó que, desgraciadamente, esta semana no arrancó diferente y recibieron nuevos listados con subas que rondan entre el 30% o el 40%, que se sumaron a todos los anteriores.

"Creo que estamos todos resignados, no nos queda otra que remarla y seguir sosteniendo la situación dentro de lo que podemos para no perder", dijo y agregó: "Las ventas bajaron muchísimo, la gente ya busca solo lo básico, ya comprarte una gaseosa o un yogurt es un lujo. Se llevan unas galletitas o un poquito de fiambre o una milanesa, ya no compran por kilo. En mi caso el consumo disminuyó entre un 40% y un 50% en general".

El secretario de la Cámara de Comercio y Afines de la ciudad, Darío Sánchez, sostuvo que la combinación de incremento de precios y remarcado es algo que se sostiene y que no varía mucho entre los diversos artículos. "No hay diferencias, ya sea fiambre, aceite, productos de primera necesidad, de almacén, en todo. Esto no es por intención de los comerciantes de proximidad, es lo que recibimos de los mayoristas y grandes proveedores. Algunos son más mesurados, pero otros hacen el cambio y solamente lo informan, sumado a todo lo que ya veníamos acumulando", expresó.

Sánchez mencionó que le resulta impactante y hasta vergonzoso que un paquete de arroz esté superando los $1.500. "Los comerciantes tratamos de no reflejarlo tan de golpe, para que no impacte tanto y achicamos margen, para que no afecte a las ventas, pero no se puede", dijo.

Los comerciantes coinciden en que otro de los factores que va a seguir contribuyendo a la compleja situación es que también suben los costos de los alquileres y de los servicios.

"El tema de remarcar precios trato de hacerlo de a poco, o por partes. Los papelitos a los productos, en vez de ponérselos a veinte unidades, se los pego a tres o cuatro, porque sé que después los voy a tener que cambiar. Ahora llegó un nuevo aumento de la Coca-Cola, que va a arrastrar a las otras gaseosas", expresó Cristian Melo, comerciante del San Antonio.