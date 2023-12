Gabriel Barba: "Será una Navidad austera"

Por la profunda crisis económica, el desánimo es lo que más prevalece en estos días en los puntanos, aunque siempre hay que hacer el esfuerzo para mantener la esperanza. Ayer a la mañana, en la sede del Obispado de San Luis, monseñor Gabriel Barba ofreció una conferencia de prensa donde trató diversos temas. Puntualizó los eventos importantes que vivió la Iglesia, aunque lamentó la dolorosa situación económica que atraviesan la provincia y el país. Por último, cerró con el tradicional saludo navideño.

“Siempre digo que la clave de la Navidad es la esperanza. Ahora estamos viviendo un momento económico muy difícil, una incertidumbre en el futuro muy difícil. Nadie de los mejores especialistas económicos, porque yo estuve haciendo consultas estos días, ninguno se atreve a decir lo que vendrá”, aseguró el obispo de San Luis.

En períodos de oscuridad y de falta de certezas, Barba procuró comunicar un mensaje positivo, aunque no pasó por alto la realidad que viven los sanluiseños a raíz de la coyuntura económica. También adelantó que será una Navidad más austera, pero insistió en no perder el ánimo por un futuro mejor.

“Está claro que sea lo que fuere siempre va a ser difícil; en esta dificultad, cada uno lo vive desde su propia realidad y limitación. No tengo ninguna duda de que muchas familias van a tener una Navidad más austera que otras, pero la fiesta de la Navidad no es lo social, la comida y los regalos, sino que es reconocer que Dios está al lado nuestro y eso es lo que celebramos”, dijo.

Monseñor también pidió que cesen los enfrentamientos entre los argentinos.

“No estamos solos, Dios está con nosotros y desde esta Navidad yo les quiero decir a todos que no nos quedemos con lo difícil, con lo duro o lo oscuro, sino que en nuestra oscuridad, en esta Nochebuena brille la luz de Jesús, que es la esperanza”, aseguró.

En declaraciones a Lafinur FM, Barba también se refirió ayer a la coyuntura nacional, que siempre exhibe un alto grado de polarización, lo que genera mucha preocupación. “La vida nos ha llevado a enfrentamientos. ¿En qué familia no hay distancias? Todos tenemos algo; me incluyo. El tema es dónde ponemos la mirada, porque es bueno tener una mirada de misericordia para poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa”, puntualizó Barba.

Dijo que no hay que quedarse en lo que separa y que la clave es poder proyectar un porvenir más promisorio a pesar de todas las dificultades. “En las Fiestas la pasaremos en familia y el 25 de diciembre la realidad será la misma, pero lo importante es ver cómo me paro ante la vida. Tenemos doctorados en crisis en Argentina”, agregó.

También remarcó las sensaciones que se vivirán en las Fiestas de fin de año ante tanta incertidumbre y golpes al bolsillo que sufren constantemente los ciudadanos, tanto en San Luis como en el resto del país.

“El ánimo de los argentinos está por el piso. Es muy duro lo que vivimos en lo económico; me cuesta imaginarme lo que pasará en los próximos meses. Es difícil prever y va a influir mucho en la mesa de Nochebuena: serán mesas muy pobres, austeras, no alcanza el dinero y eso tiene que ver con el sentir de los puntanos hoy”, aseguró.

“La clave es la esperanza, la que más se adecua en estas Fiestas”, reflexionó el obispo. “Los médicos siempre dicen ‘mientras haya vida, hay esperanza’ y no lo tenemos que olvidar nunca”, dejó como mensaje.

Redacción / NTV