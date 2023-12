Rafaelli sigue sumando causas y ahora enfrenta una pena a 15 años

Tal vez, para Marco Lino Rafaelli el violento asalto a una pareja de jubilados en Los Molles fue uno más, pero al final terminó siendo el hecho que lo puso en el foco de la Justicia. Y es que luego de ser detenido y acusado como coautor del robo ocurrido en junio de este año, Rafaelli enfrentó dos acusaciones más y fue condenado por otro caso ocurrido en 2016, a 5 años de cárcel. El viernes, el juez de Garantías 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Pinto, ordenó la elevación a juicio por el caso de Los Molles bajo la carátula de “Robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por las lesiones ocasionadas, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad”, con un pedido de pena a 15 años de prisión, y le extendió la prisión preventiva por 4 meses más.

Según la teoría del caso que expusieron los fiscales Débora Roy Gitto y Leandro Estrada, Rafaelli y otro cómplice ingresaron, cerca de las 20:30, a la vivienda de B. W. mientras él, de 67 años, y su mujer, de 65, miraban televisión en un quincho.

Los sospechosos estaban encapuchados y, al grito de “al piso”, encandilaron al matrimonio con linternas y los ataron con sogas y telas. Según la denuncia, uno de ellos, el más “grandote”, según el relato de la mujer, efectuó un disparo con el objetivo de amedrentarlos y luego de revisar todos los sectores del inmueble se llevaron 500 dólares, 150.000 pesos, dos teléfonos celulares y las llaves de un Peugeot 308.

La hija del matrimonio, quien vive en Buenos Aires, ingresó a la cuenta de correo electrónico de su madre y logró geolocalizar el celular. Esa información le fue aportada a la fiscalía, que ordenó un allanamiento en una vivienda de Los Cerezos y Las Campanitas de la Villa de Merlo, propiedad de Rafaelli, de donde provenía la señal. Allí encontraron los teléfonos, la llave del auto y el DNI de uno de los damnificados. Con todos esos elementos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó, el 5 de julio, que sea imputado y procesado con prisión preventiva, condición en la que estará hasta el juicio.

El representante del particular damnificado, Omar Alcides Becerra, destacó el poco tiempo transcurrido entre el asalto, la denuncia formal y el hallazgo de la ubicación del teléfono, por lo que solicitó al tribunal que se valore la inmediatez del hecho y la responsabilidad del imputado.

Por su parte, los codefensores de Rafaelli, Marcos Juárez y Ramiro Rubio, sostuvieron que el MPF tuvo una mirada parcial de la prueba. Juárez agregó que no se ha podido acreditar la participación de Rafaelli en el hecho y, en consecuencia, discrepó con el pedido de pena.

La fiscalía presentó como elementos probatorios la declaración de 26 testigos y solicitó la incorporación de prueba documental, como informes de la instrucción policial, del allanamiento, pericias médicas, telefónicas, químicas y balísticas, entre otras. A su vez, pidieron la incorporación de 15 elementos secuestrados.

La defensa solicitó que se incorpore la declaración de dos testigos y, aunque la fiscalía no objetó ese ofrecimiento, aclaró que por tratarse de dos personas que tienen relación sentimental con el imputado no serían relatos objetivos. Becerra sí se opuso e insistió en que “al tratarse de su esposa y una presunta amante, los testimonios no tienen la garantía de imparcialidad necesaria para poder” ser considerados como una prueba viable, dijo.

Luego de un breve cuarto intermedio, Pinto admitió el pedido de elevación a juicio e incorporó toda la prueba ofrecida por la fiscalía y la defensa.

Finalmente, Roy Gitto fundó el pedido de extensión de la prisión preventiva en la actitud que tuvo Rafaelli cuando realizaron el allanamiento en su vivienda, ya que cerró los portones de la casa cuando llegaron los agentes. Además, dijo que las víctimas tienen temor de que al quedar libre pueda tomar represalias.

► Una condena y dos juicios pendientes

Tras el asalto al matrimonio en Los Molles, se filtró un informe del Departamento de Investigaciones que sindicaba a Rafaelli como el líder de una banda delictiva que operaba en todo el Valle del Conlara. El hombre de 38 años también está bajo la lupa de la Justicia por el robo en una bulonera ubicada sobre avenida Norte de la Villa de Merlo en marzo de 2020. En esa causa fue acusado como coautor de hurto agravado en septiembre de este año.

El 28 de agosto, la jueza María Claudia Uccello lo condenó a 5 años de prisión como autor material del delito de “Robo calificado por escalamiento” por un hecho ocurrido en Merlo en abril de 2016 y que tuvo como víctima a una mujer que, al regresar de un viaje a Buenos Aires, descubrió que una de las ventanas de la habitación de huéspedes había sido forzada y que le habían robado joyas, dos relojes —uno marca Rolex—, cadenitas de oro, anillos y 28 mil dólares, 500 euros y 300 reales que guardaba en una riñonera.

La causa que ayer quedó elevada a juicio es la segunda que sigue ese derrotero en los últimos dos meses: el 7 de diciembre, el juez de Garantías 1 de Concarán, Matías Farinazzo Tempestini, ordenó que Rafaelli sea juzgado por otro hecho ocurrido el 8 de diciembre de 2019 en Carpintería.

Según la acusación fiscal, el imputado ingresó por una puerta balcón a la terraza de una vivienda ubicada en las intersecciones de Cuesta de Carpintería y Camino de Los Comechingones, y, junto a otras personas, sustrajo equipos de comunicaciones, un televisor y aparatos tecnológicos.

En pleno cumplimiento de una condena a Rafaelli solo le resta esperar los nuevos juicios y la resolución de otras causas en trámite para sumar los años que pasará tras las rejas en total.

