Toma de deuda de la Provincia: críticas por la falta de precisiones

El ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez, visitó este viernes la Cámara de Diputados de San Luis en busca de apoyo para solicitar un endeudamiento astronómico que supuestamente asegurará el funcionamiento del Estado puntano el año que viene. El Partido Justicialista decidió no participar de la reunión debido a que el gobierno provincial aún no presenta el proyecto de ley, que requiere de una mayoría especial para su aprobación. Los diputados oficialistas consultaron sobre el proyecto y el ministro indicó que "está terminando el circuito legal y técnico para ser remitido a la Legislatura". Sin embargo, no brindó detalles sobre fechas ni entidades a las que se les solicitaría el dinero.

"Necesariamente debemos recurrir al endeudamiento, si no no tendremos cómo pagar los gastos. Por supuesto, vamos a agotar todas las instancias para no recurrir al endeudamiento. El contexto nacional no es favorable para eso. Venimos a pedir a la Legislatura que nos autoricen al endeudamiento para tener fondos para que el Estado pueda seguir funcionando. La autorización que pedimos es a un endeudamiento de hasta $150.000 millones", expresó Ordoñez.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, explicó que el 18 de diciembre recibieron el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias (realizada el jueves en Senadores, en la que se aprobaron la Ley Impositiva y presupuestos de intendencias comisionadas), pero no estaba el proyecto del endeudamiento.

"Se trataban tres temas de los cuales dos ya tenían media sanción de Diputados, por lo que era el tercer punto el que teníamos que tratar, que es la autorización para contraer deuda. En relación a esto, no pudimos llamar a extraordinarias porque no está el proyecto que ellos pretenden que se autorice. Por eso, ayer (por el jueves), cuando el Senado tiene su extraordinaria, lo hacen en los puntos A y B, y no en el punto C , porque tampoco tenía el proyecto", explicó.

Sosa Araujo contó que le envió una nota al gobernador Claudio Poggi pidiéndole el proyecto "para determinar cuál sería el tipo de empréstito, con quién, a qué plazo y en qué moneda". "Todo lo que se necesita saber para poder endeudar a la Provincia teniendo en cuenta que San Luis nunca ha pedido deuda, es la única provincia argentina que no tiene deuda ni con la Nación ni con el extranjero", indicó.

Dijo que necesitaban el proyecto para debatir con el ministro de Hacienda, para que así "no fuera un monólogo donde contara la situación financiera. Queremos saber qué quieren pedir".

Lo llamativo es que en el encuentro, Ordoñez no brindó ningún detalle sobre la deuda que quiere contraer el Gobierno de Poggi. "Los intereses, plazos y demás modalidades de la operación de crédito público serán los que mejor se ajusten a las necesidades de financiamiento y las más convenientes a los intereses de la provincia, y guardarán razonabilidad con las condiciones del mercado financiero nacional o internacional", dijo. Nunca especificó en qué momento solicitarían el préstamo.

"Necesitamos que nos autoricen a elegir el momento que lo necesitemos dentro de un gran abanico de posibilidades de financiamiento, el que mejor se ajuste a las necesidades de la Provincia en el momento. Pueden ser incluso financiamientos cortos que nos permitan resolver situaciones de liquidez de caja o endeudamiento más a largo plazo con mayor volumen", expresó sin brindar ningún tipo de detalle. "Abrimos las puertas para que toda entidad financiera que quiera participar lo haga", agregó.

Sosa Araujo le manifestó a Ordoñez su desacuerdo por el desdoblamiento de salarios. "Conforme la programación financiera del Boletín Oficial del 11 de diciembre, está la plata para pagar los sueldos de toda la administración pública, del Plan y las becas. No es necesario hacer un diferimiento. Al ministro le manifesté también que cuando ellos hablan de los $9 mil millones que recibieron atento a que pidieron a aquellas empresas la devolución del anticipo financiero, y que ellos lo iban a usar para el Plan, les dije que era mentira porque esa plata ya estaba en el decreto. No solamente tenían ese dinero para seguir pagando sueldos, sino que también tenían la plata de los $12.300 millones de la Ciudad Judicial, más todo el dinero que queda de esa obra que no se va a ejecutar, más los $6.000 millones que ellos, por una decisión unilateral, rescinden el ‘Tratado de La Toma’. También suspendieron la pauta oficial. Entonces son un montón de medidas que acreditan fehacientemente que la plata de los sueldos está. Por lo menos hasta mayo los salarios se pueden cobrar sin problemas", detalló.

"Tampoco se ve reflejado en la economía que ellos proponen el gasto de personal, con esa anunciada reducción del 40 por ciento de los funcionarios públicos", dijo y expresó que le parece "perfecto" que los funcionarios cobren el sueldo el 16 de enero, dado que ingresaron desde el 10 de diciembre a trabajar. "No están haciendo ningún esfuerzo, sino que el esfuerzo lo hacen los trabajadores", afirmó.

Además, Sosa Araujo manifestó que existe un "avasallamiento" hacia la Legislatura, ya que no los convocan a sesiones para otros temas.