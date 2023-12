"En el ajuste hay un nivel de perversidad muy marcado"

Ante las severas medidas económicas del gobernador Claudio Poggi, que incluyen el desdoblamiento de sueldos de los empleados de la administración pública, el abogado Juan Salvucci aseguró que esta decisión es de "un nivel de perversidad muy marcado" y más cuando se aplica durante las Fiestas de fin de año.

Quien, además, se desempeña como asesor legal del gremio ATE San Luis afirmó que, en el caso del salario del empleado público, este se encuentra garantizado por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis que tiene el régimen de estabilidad; y hay fallos inclusive que niegan la posibilidad de tocar o disminuir las proporciones del sueldo por razones presupuestarias.

“Lo que pasa en San Luis no es específicamente una reducción, sino que será en dos cuotas. Esto, debido a los altísimos índices de inflación, deriva en una disminución sustancial”, precisó.

El artículo 17 de la Constitución Nacional también garantiza la intangibilidad de las remuneraciones. “Este apartado habla de la propiedad privada. El salario ingresa dentro de los derechos a la propiedad privada y forma el patrimonio del trabajador”, detalló.

"La lucha que estamos llevando tendrá sus frutos, porque el desdoblamiento realmente es un escándalo" (Juan Salvucci).

El letrado no descartó que los gremios, para defender a sus afiliados, puedan llegar a intimar al gobierno provincial. “Ya están en carpeta varias acciones de índole jurídica que están destinadas a la protección del derecho de intangibilidad de los salarios de los trabajadores, y es muy posible que haya algún tipo de intimación. Las primeras medidas de fuerza ya están sucediendo. Estamos expectantes y en estado de alerta hasta que las acciones sean institucionalizadas. Cuando ocurran, vamos a accionar”, describió.

Afirmó de todas maneras que los empleados públicos en forma particular pueden acudir a la Justicia para defenderse del desdoblamiento salarial. “Cada trabajador, si lo desea, puede hacer ejercer el derecho personal que lo asiste. Podrá intimar y accionar perfectamente”, destacó.

Los sindicatos actúan en representación de la masa de trabajadores y de sus afiliados. “La legitimación para actuar ante la Justicia reclamando el pago íntegro del salario por parte de los sindicatos está dado por los derechos de incidencia colectiva, que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Como sindicato, nosotros sí podemos contar con representación y accionar ante una eventual o inevitable pérdida del valor adquisitivo del salario de los trabajadores”, explicó.

El Gobernador pagará los sueldos "en cuotas", una medida que nunca sucedió en los últimos cuarenta años en la provincia. El asesor legal manifestó que “es una situación de gravedad institucional supina y no termina de estar clara la justificación presupuestaria. Hay fallos a nivel nacional que no permiten que, por cuestiones presupuestarias, se toque el salario de los trabajadores del sector público. A nivel nacional hay antecedentes de que por alguna complicación presupuestaria se intentó disminuir el sueldo a los trabajadores, y lo que dijo la Justicia es que no se puede reducir el salario”, señaló.

El representante legal aclaró que el sueldo no se rebaja y al pagarlo en dos cuotas no rinde. “Lo que hay es una disminución de facto, porque la persona que cobra el sueldo desdoblado quizás no pueda pagar la tarjeta de crédito y los impuestos; no va a poder afrontar las obligaciones financieras a tiempo. No se pueden tomar estas decisiones, y más para las Fiestas de fin de año, cuando la gente ya quiere relajarse y estar con su familia con cierta tranquilidad. Hay un nivel de perversidad bastante marcado. La lucha que estamos llevando adelante tendrá sus frutos para que esto vuelva para atrás, porque realmente me parece un escándalo”, resaltó.