Una mujer reclama porque el gobierno provincial le retiene la cuota alimentaria

Una madre de una nena de 4 años reclamó públicamente a la oficina de liquidación de cuota alimentaria, del Programa Capital Humano, por la retención indebida de los fondos que le corresponden cobrar por sentencia judicial. Según explicó “en esa dependencia me confirmaron que la plata ya fue descontada, pero me dicen que a causa de la transición del nuevo gobierno, se vienen demorando y ya pasaron tres semanas desde que debieron hacer el depósito en la cuenta que abrió la Justicia”.

La mujer de 35 años, quien pidió reserva de su identidad por trabajar en la Carrera Sanitaria, le contó a El Diario de la República que “durante un año a mi exesposo le hacían los descuentos correspondientes y a los cinco días, a más tardar, yo los recibía en una cuenta judicial. Pero a partir de que se hizo cargo esta nueva gestión de gobierno; empezaron los problemas. El proporcional del aguinaldo que debía recibir mi hija no lo depositaron y me tienen a las vueltas porque por la transición del nuevo gobierno, los trámites están demorados”.

La sentencia judicial de divorcio de esta mujer tiene un año de antigüedad y durante ese tiempo nunca tuvo problemas para cobrar la cuota alimentaria. “El 10 de diciembre a mi ex le pagaron el aguinaldo (también es empleado estatal) pero en la cuenta la plata no aparece. Por supuesto que yo le pregunté si le habían hecho el descuento y me confirmó que sí. Y cuando fui a reclamar a la oficina de Cuota Alimentaria (en Capital Humano) ellos también se fijaron y el descuento se hizo. Pero me dicen que por la transición están demorados. Pero la transición ya pasó. Voy todos los días y me dicen: ´Mañana te lo van a depositar´”.

Aunque esta mujer no sería la única que está pasando por este mal momento, justo en pleno desarrollo de las fiestas de fin de año, porque contó que cada vez que va a reclamar se encuentra con otras madres que están en la misma situación angustiante.

La damnificada contó que junto a su abogada fue hasta el Juzgado que entendió en la causa de su divorcio y allí le dijeron que “es ilegal lo que están haciendo porque están reteniendo una cuota alimentaria”, agregó.

Después fue hasta la sucursal del banco donde tiene abierta la cuenta judicial y allí le dijeron que “acá no ha llegado ningún oficio para que hagamos el depósito”. La mujer insistió en que “la plata ya se la descontaron a los padres y la tienen que transferir. Lo que están haciendo es reteniendo la plata de nuestros hijos. No sé si se la robaron o no la tienen; pero lo cierto es que por algo la están reteniendo. Es un desastre”, se quejó amargamente la trabajadora.

