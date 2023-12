El "José La Vía" se llenó de colores con impresiones 3D

El Centro Cultural “José La Vía” se llenó de colores y creatividad con las impresiones tridimensionales de diferentes emprendedores puntanos. Desde llaveros y aros hasta soportes para joysticks y figuras de colección se pudieron apreciar y adquirir en el primer 3D Fest San Luis.

La industria de la impresión crece a pasos agigantados y lo que ayer parecía lejano hoy ya está al alcance de los sanluiseños para iniciar emprendimientos de manera rápida, aunque algunas impresiones lleven un par de horas de trabajo.

“Nosotros hemos empezado hace dos meses atrás con una primera impresora, nos dedicamos a hacer cosas a pedido, como llaveros para eventos. Esta es la primera vez que mostramos lo que hacemos para que la gente lo vea”, contó Federico Sagretti, de Souyitek.

El emprendedor contó que se capacitó en la Universidad de La Punta (ULP) en un curso de introducción al 3D.

“Yo tenía la teoría y un amigo tenía una impresora, así que me la ofreció y se la compré. Es entretenido, puede llegar a ser frustrante en algún momento, pero al final cuando lo lográs se siente muy bien, entonces está muy bueno imprimir siempre que se puede”, expresó.

Los productos partían desde los $300 en lo que respecta a llaveros y aros. Mientras que algunos artículos de colección alcanzaban los $36.000.

Daniel Arroyuelo empezó hace unos seis meses con su emprendimiento TH Impresiones 3D. Inició como un hobby porque quería un muñeco para él y uno para su hija, y así se sumergió en el mundo de la impresión. La pasión comenzó con tutoriales de YouTube y escaló hasta capacitarse en la ULP.

“El hobby se me fue de las manos. Con prueba y error fue saliendo de a poquito. Estoy muy contento porque es la primera vez que estamos en una muestra con un stand. Estamos ingresando en esta comunidad”, describió Arroyuelo, quien ofrecía mayormente macetas con formas de humanos.

Dentro del “José La Vía” había alrededor de doce stands de emprendimientos, mientras que afuera se apreciaban otras propuestas, shows artísticos y food trucks.

Camila Borges fue una de las emprendedoras que se ubicó fuera del centro cultural con sus productos que forman parte de MBC. Ella no realiza impresiones 3D, pero sí las comercializa.

“La feria me parece innovadora porque nunca había visto algo así. Los artículos hechos en impresión 3D están espectaculares, hay cosas relindas y duran un montón, no se destiñen, se caen y no se rompen”, valoró.

En la exposición también estuvo Batman, con quien los chicos se sacaban fotos y lo miraban con admiración. Su mentón prominente era digno de Bruce Wayne.

Otro de los atractivos del evento fue una figura de un metro y medio impresa en 3D. Se trataba de un personaje del dibujo animado Dragon Ball Z. El comercio Área 51 imprimió 75 partes para construirlo.

“Es nuestra pieza estrella, es de tamaño real. Nos llevó 2.900 horas de impresión, pero además llevó trabajo de pintura. En total demoramos cinco meses en hacerlo”, detalló Florencia Romeo.

La referente de Área 51 dijo que cada pieza de impresión 3D conlleva tareas de lijado, pintura y enlacado.

“Está muy buena la iniciativa de los chicos que estuvieron en el staff. La gente tiene que entender y ver todo esto nuevo que se está creando porque obviamente hoy nosotros nos dedicamos a las piezas de colección, pero se pueden hacer un montón de cosas”, destacó.

La exposición fue organizada por tres empresas locales: Hukuroo 3D, Área 51 Technology y Clovers 3D, y el evento tuvo la particularidad de que si bien todos vendían productos hechos en impresiones tridimensionales, la oferta era totalmente variada entre los puestos.

“Todos nos dedicamos a cosas distintas, el ambiente es muy lindo. Entre todos nos llevamos bien y obviamente nos compartimos lo que necesitemos”, indicó Romeo.

Muchos emprendedores combinan las impresiones tridimensionales con otros rubros como el de tecnología o servicios para consolas de videojuegos.

El festival fue el lugar ideal para quienes aman los dibujos animados y los superhéroes debido a la gran cantidad de productos inspirados en personajes de ese estilo.