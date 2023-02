Unos 270 aspirantes rendirán para ingresar a estudiar Medicina

Por cuarto año consecutivo, la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) le abrirá las puertas a una nueva camada de alumnos que accederán a cursar la carrera de Medicina. Para eso, 270 aspirantes realizarán los exámenes de admisión, a mediados de marzo, para conseguir uno de los 53 lugares disponibles este ciclo lectivo.

El coordinador del trayecto académico, Humberto Llanos, contó que fueron ganando experiencia en la organización del ciclo de ingreso. Una de las grandes modificaciones que implementaron, por ejemplo, es que ese proceso de selección ya no es anual, sino que se concentra en un semestre. "Arrancamos el primer día hábil de agosto con la cursada que se hace de forma virtual, a través del campus. Se interrumpió en diciembre y retomamos en febrero con la posibilidad de hacer consultas con los docentes para prepararse", resumió.

De esa forma, en 2022 pudieron anotarse muchos jóvenes que estaban en el último año del secundario, sin necesidad de tener que viajar o interrumpir sus clases.

Porque aunque hay mayoría de aspirantes locales, tanto de Villa Mercedes como de la ciudad de San Luis, también hay varios que son de otras provincias, como La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Todos ellos serán quienes podrán rendir dentro de unas semanas. Tendrán que hacer un examen por día, hasta completar las cuatro asignaturas que vieron durante el ingreso. El lunes 13 de marzo arrancarán con Matemática y Física; el martes 14 rendirán Química; el miércoles 15 será el turno de Biología y el jueves 16 finalizarán con Introducción al Pensamiento Científico. Todas las jornadas comenzarán a las 14, con tres horas para finalizar, en la sede que la UNViMe tiene en la Escuela Normal "Doctor Juan Llerena".

"Las pruebas serán presenciales y de forma escrita, a través de la modalidad de múltiple opción. En las tres primeras materias tendrán cien preguntas, y en la última serán cincuenta. Para aprobar, tienen que responder bien el 70% de las consignas", detalló Llanos.

Para seleccionar a quienes podrán arrancar con las clases de primer año, que probablemente sean el lunes siguiente a las evaluaciones, tendrán en cuenta el orden de mérito de los promedios. Si los aprobados no llegaran a cubrir el cupo de 53, harán un recuperatorio integrador hasta cubrir los faltantes. "El límite que impone la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) es de 50 y nos otorgaba tres lugares para los extranjeros. Como este año no hubo inscriptos de otros países, los vamos a usar para más alumnos. Los que no ingresen tendrán la posibilidad de empezar alguna de las otras carreras de la Escuela de Ciencias de la Salud, como Kinesiología y Fisiatría, Obstetricia y Enfermería", agregó el coordinador.

Las inscripciones para intentar entrar el año que viene se abrirán entre abril y julio, para comenzar con el ciclo de ingreso 2024 en agosto.

Arrancan con las prácticas en hospitales

Cada vez falta menos para ver a los primeros médicos egresados en Villa Mercedes. Los alumnos más avanzados de la primera cohorte comenzarán el 13 de marzo con la cursada del cuarto año.

"Comienzan una etapa diferente, que es el ciclo clínico. Van a realizar sus prácticas en los hospitales y van a estar todos los días de 8 a 12 en el Policlínico y en otros centros de salud. Y a la tarde van a tener la teoría", contó Llanos.

El coordinador dijo que la presencia de los estudiantes va a impactar en la atención médica a la comunidad. "Va a mejorar porque a uno como profesional lo obliga a estar al día porque los chicos exigen, preguntan y aportan", afirmó.

Redacción/MGE