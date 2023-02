Luciana Jury presenta su show "Dicha y quebranto"

Una magia especial y única sintió Luciana Jury al conocer a Milagros Caliva, la bandoneonista con quien eligió realizar una gira por Córdoba y San Luis que incluye el concierto de este domiengo en Amigxs de Merlo. El show se denomina “Dicha y quebranto” y recorre las mejores canciones de Luciana que quedan a gusto con el talento de Milagros. El espectáculo comenzará a las 21:30 y las entradas cuestan entre 1.300 y 2.300 pesos.

Luciana ideó la gira en solitario y cuando estaba a punto de salir a la ruta conoció a Caliva, una joven y brillante promesa de la música popular que tiene raíces folclóricas gracias a su padre salteño y su madre misionera, quienes le regalaron un frondoso repertorio de canciones litoraleñas.

“Fue tan importante para mí que la invité a salir de gira y nos gusta lo que sentimos arriba del escenario. Para este año también queremos grabar algo juntas”, contó Luciana entusiasmada.

Jury ya conoce San Luis porque tocó años anteriores tanto en capital como en Potrero de los Funes. En la Villa de Merlo será la primera vez que se presente. “Vine muchos años como turista y me encanta el paisaje que nos regala a quienes la visitamos. Los caminos de la música me traen ahora para trabajar y es el doble de disfrutable”, agregó la folclorista.

La música puntana está muy cerca de su corazón porque sus padres son mendocinos —es hija de Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio, y por ende sobrina del gran cineasta y cantante— y la cercanía con la tonada es absoluta. También le gustan las guitarras de San Luis y hay una artista que admira por completo: Daniela Calderón. “Me parece una gran tocadora de guitarra y cantora, con ella también tengo planeado hacer algún proyecto de música cuyana”, expresó.

Luciana nació en un hogar de creadores. Es hija única de quien fue escritor, director y guionista, y de Marta Mantello, quien incursionó en el mundo del radioteatro. Jury caminó su carrera como artista con varias influencias marcadas por el rock, la cumbia, la milonga y principalmente el folclore.

“Mis padres fueron la base de mi sustento musical. Ellos sin ser músicos profesionales, porque no son gente que hizo carrera, pero sí cantores y tocadores de guitarra, me dieron las herramientas para acrecentar mis ganas de dedicarme a lo que soy hoy. Me crié en ese ambiente y me influyó. Además me sembraron el gusto por la música folclórica porque la escuchaban constantemente en casa”, agregó.

Tener como tío a Favio —considera Luciana— fue un regalo brillante y aún lo recuerda con nobleza. “El hecho de tener un tío famoso y verlo tocar me inspiró para seguir adelante”, explicó.

Como tiene el alma inquieta, Jury quiere y necesita hacer de todo durante 2023. Su agenda está plagada de trabajo y eso la entusiasma porque le gusta concretar proyectos que le quedaron pendientes y amasar nuevos que se sumarán en el camino. “Abrazo” fue el último disco que lanzó y espera que, antes de fin de año, llegue uno nuevo.

“Tengo en mente trabajar con amigos y una serie de homenajes que aún se están gestando. Además pienso seguir de gira por el país y por el exterior. Este 2023 me tiene muy entusiasmada”, concluyó.

