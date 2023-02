Copa Provincial: EFI sufrió pero eliminó a La Punta

Un premio a la insistencia, fue el que tuvo EFI Juniors, que logró enderezar y sacar adelante un partido que tenía absolutamente torcido ante el Deportivo La Punta, y así se metió entre los ocho mejores de la Copa Gobierno de la Provincia de San Luis, que reúne a equipos de todas los puntos cardinales.

Fue victoria por la vía de los penales (3 a 0), tras un empate vibrante en los 90 minutos 2 a 2. Joaquín Gómez y Pablo Sosa, habían puesto en ventaja dos veces al Deportivo La Punta. Xavier Cabrera e Iván Gómez lo empataron otras dos veces para el local.

En la definición desde los doce pasos apareció la experiencia y agilidad de Emanuel Sacha Becerra, que contuvo dos penales y, de alguna manera, amedrentó a un rival para que tire uno afuera y su equipo ganó 3 a 0 por las ejecuciones de Fernando Sacconi, Jeremías Dulcich y Rodrigo Ojeda.

El partido fue un torbellino de emociones. EFI que fue local, siempre pareció ser el equipo con más dominio y a la larga sería también el que tuvo mejores llegadas, pero el marcador lo abrieron los de Gerardo Quiroga a los 10', a través de una jugada preparada en la pelota detenida. Un centro que llegó al segundo palo, Marcos Escudero que la bajó y apareció Gómez para desviar la pelota y dejar sin chances a Becerra.

EFI tuvo una situación clarísima para igualarlo a los 20 en los pies del experimentado Leonel Felice, pero el remate desde el área chica salió desviado. El empate llegó a los 25' con un autentico golazo de tiro libre de Xabier Cabrera que de zurda perforó el ángulo derecho de Fabio Guerra.

Era una tarde difícil, me llegaron dos veces y me hicieron dos goles, por suerte me recuperé y ayudé en los penales( Emanuel Sacha Becerra- arquero y figura del triunfo del Club EFI Juniors)

Lo que vino antes del complemento fue una especie de tregua, un respiro para que las casi 800 personas que se llegaron al "Palacio Tricolor", juntaran fuerza para ver un segundo tiempo vertiginoso.

A los 3' del complemento Guerra le tapó un remate potente y esquinado a Sacconi, en la jugada siguiente, el propio Sacconi aprovechó un error defensivo y dejó a Felice sin arquero para definir. El "Tanque" ensayó un taco y casi lo sale a gritar, pero apareció como un fantasma Agustín Suárez para sacar la pelota en la línea.

A los 16, otra vez Guerra le negó el gol a Felice que cabeceó esquinado, para colmo a la mala puntería de EFI se le sumaba una buena contra de La Punta a los 23' y la combinación de dos hermanos: Alan Sosa que metió un pase bárbaro al vacío para que Pablo Sosa enfrente a Becerra y la toque contra un palo para poner el 2 a 1.

Fueron los mejores minutos de La Punta que no estuvo fino para hilvanar una buena contra y liquidar el partido.

Casi todo pasaba con EFI en ataque y con cambios cada vez más ofensivos.

Lo tuvieron Danilo Vega, Rodrigo Ojeda y Fernando Sacconi, pero la pelota no quería entrar.

El partido se moría (43') cuando Iván Gómez conectó con la rodilla y en el primer palo un centro desde la derecha y su remate pasó por encima de Fabio Guerra y se coló en el segundo palo.

El resto es historia, los penales determinaron que el que sigue en camino es EFI, que se suma a los ya clasificados: San Martín de Merlo (derrotó 3 a 1 a Huracán de San Luis), Ranqueles de Nueva Galia (venció 2 a 1 a Defensores de Nogolí), Sarmiento de Tilisarao (le ganó 1 a 0 al Deportivo Arizona) y Pringles de Justo Daract (derrotó 2 a 0 a Defensores del Norte de Quines).