Cortarán el pelo gratis en una plaza de Justo Daract

La solidaridad del peluquero Ivo Carabajal llega nuevamente a una de las plazas de Justo Daract. El joven ofrecerá cortes de pelo gratuitos mañana por la tarde para que niños y adolescentes puedan empezar las clases prolijos y sus padres puedan destinar el dinero para otros gastos como útiles o la comida de todos los días.

“Desde hace entre cinco y seis años que estoy haciendo esto. Simplemente me nace y es para agradecerle un poco a la gente y devolverle a la vida un poco de lo que me da. Es una ayuda para las familias que nunca está de más, porque la economía no está en su mejor momento y en la ciudad una visita a la pelu sale entre ochocientos y novecientos pesos, y si son varios chicos en una misma casa se complica”, comentó Carabajal.

Además, indicó que a cambio del corte estarán recibiendo donaciones de quienes puedan aportar, como alimentos no perecederos, indumentaria nueva o usada y útiles escolares, para luego donarlos en comedores y merenderos para los pequeños de los barrios de la periferia o que aquellos que no pueden comprar los elementos no dejen de ir a la escuela porque no tienen.

“Esperamos que se prendan como todos los años a esta movida solidaria. Desde mi parte aporto este granito de arena y por eso tratamos de hacerlo lo más viral posible. Estaría buenísimo que se arme un equipo para hacer muchas más cosas, y el fin creo que para todos es el mismo, ayudar a muchas personas”, señaló.

A la iniciativa también se están sumando otros colegas, por lo que seguramente también estarán mañana a partir de las 16:30 en la plaza Pringles con las tijeras, las máquinas y las capas listas para regalar no solo un corte, sino también una sonrisa. “Vamos a ser varios los barberos porque están confirmando a último momento y gracias a eso asistiremos a muchos niños más en una misma tarde, porque no es lo mismo que esté yo solo, así que vamos a multiplicar los cortes”, aseguró.

En el espacio verde también habrá música para distenderse, por lo que los vecinos pueden llevar el mate, una colcha para sentarse sobre el pasto y alimentos para pasar la tarde al aire libre.

Por último, el joven manifestó que el objetivo de estas salidas al aire libre también es impulsar a que otra gente pueda replicarlo más adelante y que lleguen a hacer estas campañas de manera semanal o mensual por los barrios.

“No se pierde nada, porque no es una pérdida de tiempo; al contrario, la gente necesita de estos gestos solidarios y sería muy lindo que quede fijo; por si algún día yo no puedo cumplir, que lo haga otro. En medio de la pandemia, cuando se podía salir hicimos algo similar y estuvo muy bueno”, agregó el peluquero.