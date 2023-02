Jorge Rosales: "Me voy a basar en la generación de trabajo"

La figura electoral de la Ley de Lemas continúa sumando candidaturas. Una de ellas es la del actual concejal Jorge Rosales, quien ya confirmó sus intenciones a ser elegido como intendente de Villa Mercedes el próximo domingo 11 de junio.

"Siempre me he estado preparando para esto. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que los dirigentes debemos hacer aportes que deben ser para concretar los sueños de los villamercedinos y de los sanluiseños. Debemos ser innovadores; siempre hemos tenido grandes líderes dentro de la provincia y muchos dirigentes se han colgado de esto y los aportes han sido muy pocos", expresó.

Los dirigentes debemos hacer aportes que deben ser para concretar los sueños de los villamercedinos. Jorge Rosales

Rosales formará parte de un sublema del Partido Justicialista. Tiene más de cincuenta años, nació en el barrio Almirante Brown y es papá de cuatro hijos. "Tengo la experiencia de estar en la calle, soy gestor cultural desde el vientre de mi madre. El moverte en varios ámbitos hace que uno adquiera habilidades. A mí me gusta andar en remís, voy a nadar a los Espejos de Agua, me gusta vincularme con la gente del comercio", dijo y agregó: "No podemos darle subsidios a todo el mundo, pero sí, desde nuestro lugar, acercar las posiciones para que la ciudad siga creciendo desde la producción. Me voy a basar en la generación de trabajo".

Además de su actual función, fue secretario general del Municipio, coordinador barrial dentro de un plan de concientización y forma parte de la Fundación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (FUNViMe).

"Debemos darnos cuenta de que la provincia siempre está en el top cinco de las mejores del país, a pesar de los problemas de inflación que tenemos. Hemos conversado con muchas personas de la actividad privada y nos encontramos con que no se sienten representadas por absolutamente nadie, entonces yo las invité a participar. Vienen de diferentes rubros: hay mucha gente de la cultura, de la producción, del comercio y de la educación, profesores universitarios y maestros de escuelas. También hay gente que tiene una trayectoria en el deporte y en la moda. Mi idea fue empezar a trabajar con ellos y armar un plan de acción", expresó Rosales.

El candidato dijo que dentro de sus propuestas piensa hacer un especial hincapié en la educación y destacó la llegada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) a la ciudad. "Hace más de doce años que vengo trabajando en esto junto a otra gente. Es un proyecto que presenté hace dos años y creo que va a tener mucho éxito".

El concejal también demostró su apoyo a Jorge "Gato" Fernández, quien se postula para ser gobernador de San Luis por parte del oficialismo. "Coincidimos en la forma de pensar la política. No solo lo apoyo con palabras, sino que toda mi vida he tratado de no generar grietas, de no criticar y de trabajar con proyectos", sostuvo.