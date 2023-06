Jorge Rosales: "Quiero generar cuatro mil puestos de trabajo en los primeros tres años"

A pocos días de las elecciones provinciales, los candidatos siguen presentando y compartiendo propuestas con los vecinos. Uno de ellos es Jorge Rosales, quien encabeza el sublema Innovar dentro del lema Unión por San Luis y competirá por la Intendencia el domingo 11. Su principal objetivo es promover el empleo y la construcción de viviendas para los villamercedinos.

“Quiero generar cuatro mil puestos de trabajo en los primeros tres años. Son muchos los rubros que van a participar para que esto sea posible y el Municipio será el mediador para que se pueda llevar a cabo”, sostuvo.

Además, explicó que, junto a desarrolladores inmobiliarios, potenciarán el sector sur a la vera del Río Quinto, donde hay una gran cantidad de terrenos, para que vecinos y profesionales puedan acceder a los sitios y logren construir sus hogares. Asimismo, indicó que esto se sumará al desarrollo de viviendas que ya lleva adelante el gobierno provincial y a las nuevas que propone el candidato a gobernador Jorge “Gato” Fernández”.

Hay muchos eventos que no pueden llegar porque la capacidad hotelera no es suficiente y con esta lternativa será posible. Jorge Rosales.

“Estamos ubicados en una zona logística importantísima para el país y no podemos dejar pasar estas oportunidades. Hay muchos eventos que no pueden llegar porque la capacidad hotelera no es suficiente y con esta alternativa será posible. Por negligencia del Estado o por ahí de sus dueños, hay muchas tierras que se están desaprovechando”, aseguró.

En ese sentido, dijo que también será prioridad el crecimiento de sitios para hospedarse o alquilar, que promoverán que el turismo y las actividades culturales crezcan mucho más.

Otra de sus iniciativas es promover la autosustentabilidad alimentaria, es decir, que las personas o los comerciantes no tengan que importar las frutas o verduras desde otras provincias, sino que puedan producirlas en suelo local.

“Nuestras tierras están aptas y nuestra historia nos demuestra que podemos cultivar, y con esto vamos a generar mil quinientos puestos de trabajo de forma rápida. Ya nos reunimos con gente con campos y con la comunidad boliviana que se dedica a esto; ya están produciendo, pero tienen pocas hectáreas para hacerlo”, admitió.

También, señaló que buscarán potenciar las alternativas académicas, acercando la Universidad de La Punta a la ciudad, que cuenta con ofertas como la carrera de programador, que es un perfil muy buscado por empresas de todo el país e internacionales.

“En Villa Mercedes debe haber como máximo quinientas personas con esta orientación y si tuviésemos cinco mil, todos estarían trabajando porque sabemos que es algo muy solicitado en la actualidad”, agregó.

Rosales manifestó que desde hace semanas recorre los complejos habitacionales, junto a la candidata a viceintendenta, Fabiana Monticone, para compartir su plan con la gente, y han tenido buen recibimiento y respuesta.

