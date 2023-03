La Provincia entregará aportes para impulsar proyectos ambientales

El próximo lunes abren las inscripciones para los “Emprendedores ambientales”. La iniciativa de la Secretaría de Ambiente de San Luis busca acompañar e impulsar proyectos que contribuyan al cuidado de la naturaleza y promuevan acciones de desarrollo sostenible. El monto solicitado podrá ser de hasta 1 millón de pesos y será entregado en dos veces. Indicaron que cinco propuestas resultarán acreedoras y deberán dar cuenta de los gastos.

"No son créditos, son aportes no reembolsables, por lo que la gente no tiene que devolver el dinero. La idea es que nos sumamos a la iniciativa que propuso el Gobernador de 'San Luis, cuna de emprendedores' y en ese contexto abrimos esta convocatoria, que es para que se puedan presentar proyectos que ya estén en ejecución o nuevos", informó la coordinadora de la Secretaría de Ambiente, Soledad Sallenave.

Las iniciativas se pueden presentar de manera individual o en grupo, como personas físicas o jurídicas. "Las propuestas se van a evaluar con un comité interministerial. La convocatoria estará abierta por tres semanas hasta el 27 de marzo y se divide en cinco categorías", aclaró Sallenave.

Las áreas son Economía Circular, Sostenibilidad Energética, Alimentación Sostenible, Cuidado e Higiene Sostenible, e Innovación. Afirmaron que intentarán seleccionar una propuesta por cada categoría. Luego, las elegidas participarán de un concurso en redes sociales para ganar el diseño o rediseño de marca.

"Lo que estamos proponiendo es que estas iniciativas contribuyan a disminuir los impactos ambientales y que, a su vez, promuevan lo que es la empleabilidad y que aporte al desarrollo sostenible de la provincia", afirmó.

Otras ayudas: Hoy cierran las inscripciones para el programa "Emprendé por más deporte", que da créditos de hasta $4 millones. "Nuevas voces", para medios de comunicación, cerró el pasado lunes.

Aún quedan algunas cuestiones a definir, comentó la coordinadora, como límites de edad y fecha de entrega del dinero, aunque adelantó que podría ser a mediados de abril. A partir del lunes que viene estarán los formularios disponibles en la página de la Secretaría de Ambiente; www.ambiente.sanluis.gov.ar.

"La idea es que en el formulario presenten una memoria técnica de la propuesta. Para nosotros la importancia es sumar aliados en lo que hace a la gestión y conservación del ambiente y al desarrollo sostenible. El Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, que es como nuestra bandera, estrategia y eje rector, siempre propende a este equilibrio entre las actividades humanas y la manera de desarrollar y producir", exclamó Sallenave.

"En ese barco vamos todos, no hay testigos de cómo participar en las políticas ambientales. Todos somos importantes, todos somos protagonistas y tenemos responsabilidad y compromiso de pensar y actuar por un planeta más sostenible", agregó.

Redacción/MGE