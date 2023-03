Lo apuñaló y buscará probar que fue por legítima defensa

El enfrentamiento que sucedió el domingo 12 de febrero entre Marcelo López y Lucas Escobar, en la calle Guayaquil extremo norte de Villa Mercedes y que dejó al último de ellos gravemente herido, tiene versiones cruzadas. El fiscal de Instrucción 1, Francisco Assat Alí, formuló cargos contra López por “Homicidio simple en grado de tentativa” y el abogado Germán Anabitarte, defensor de López, el acusado, solicitó una prórroga de siete días de su detención.

El letrado le explicó a El Diario que durante ese plazo intentará recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para demostrar que el actuar de López no fue más que una legítima defensa.

La prórroga comenzó a regir desde el viernes cuando el fiscal Assat Alí, quien está a cargo de la pesquisa junto al fiscal adjunto Marcelo Saldaño, expuso su acusación ante el juez de Garantía 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz. El letrado dio lugar al pedido de prórroga solicitado por la defensa. La audiencia se reanudará el viernes 17 y allí el magistrado deberá resolver si procesa o no al acusado.

El fiscal Assat Alí relató que el hecho investigado sucedió el domingo 12 de febrero alrededor de las 20:30. Explicó que Escobar iba caminando con su pareja cuando al pasar por el frente de la casa de López, la mujer fue increpada por la esposa del mismo. Para entonces, Escobar había avanzado unos pasos, pero cuando escuchó el conflicto regresó para saber qué sucedía y allí halló a las dos mujeres discutiendo. Le pidió a la esposa de López que dejara de molestar a la suya y se sumó a la discusión.

“En ese momento López salió de la casa, increpó a Escobar y discutieron. Muy rápidamente, López sacó un cuchillo de aproximadamente treinta centímetros, le dijo que no se metiera con su esposa y le empezó a tirar puñaladas hasta que le asestó una en la parte baja del abdomen. A raíz de esa lesión Escobar cayó herido. Luego fue trasladado en una ambulancia al Policlínico ‘Juan Domingo Perón’ donde estuvo internado más de 15 días en terapia intensiva y donde debieron hacerle una cirugía a estómago abierto. No falleció de milagro”, detalló la fuente. Agregó que las lesiones fueron graves y que “son idóneas para causar la muerte”. Para el fiscal no hay dudas de que la intención de López fue la de matar.

Resaltó que el día de la agresión en la ciudad de Villa Mercedes se desató una feroz tormenta que incluyó granizo y que aun así López se fugó hacia Maipú, Mendoza. “Fue detenido allí el miércoles pasado a raíz de una investigación que hizo la Policía de San Luis en conjunto con la de Mendoza. Un juez de allá ordenó un allanamiento a través del cual se concretó el arresto. López fue extraditado y trasladado a Villa Mercedes el jueves de la semana pasada por una comisión de personal de la Comisaría 40ª y agentes del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes”, refirió el fiscal y agregó que el agresor fue ubicado en un departamento que había alquilado.

El cuchillo lo empuñaba el lesionado

El defensor Germán Anabitarte le señaló a El Diario que buscará reunir las pruebas suficientes para demostrar que lo que hizo Marcelo López es un claro ejemplo de legítima defensa. Refirió que sumará a la causa el testimonio de vecinos que acrediten que quien estaba armado con un cuchillo era el propio Escobar.

“Escobar había golpeado con un envase de cerveza lleno a la pareja de López en la cabeza. La mujer está embarazada, perdió el conocimiento y se desmayó. En ese momento López fue a buscarlo a Escobar y vio que estaba armado con un cuchillo. Se sacó la remera y con ella pudo lograr sacarle el cuchillo de la mano y es ahí donde le dio la puñalada. López lo atacó a mano limpia y fue tras quitarle el cuchillo que lo hirió”, expresó y mencionó que su representado solo sufrió excoriaciones.

Dijo que tras la agresión los parientes de Escobar amenazaron con prender fuego la vivienda de López y su familia, y que fue por ese motivo que decidió irse de la ciudad junto a su esposa e hijos. Temían por sus vidas. “Al día siguiente, el lunes 13 de febrero, les quemaron la casa. Solicitaré un oficio al cuartel de bomberos para que nos informen sobre las actuaciones que realizaron en el domicilio”, resaltó.

Por otra parte, enfatizó que el Ministerio Público Fiscal realizó la formulación de cargos “solo en base a testimonios de familiares de Escobar” y resaltó que López y su pareja a la mañana siguiente del hecho “fueron a realizar la denuncia a la Comisaría 40ª y no se la quisieron recepcionar”.

Redacción/MGE