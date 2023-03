Jairo Luna: "Tenemos las armas suficientes para ganar"

Unidos, ilusionados y con ganas de que pasen rápido los días para disfrutar la gran final. Así, bajo ese combo de motivación y ansiedad, se encuentran los jugadores, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes del Club Cultural Los Ranqueles de Nueva Galia, que este domingo en suelo villamercedino enfrentará a EFI Juniors de San Luis por el título del Campeonato Provincial de Fútbol, y la única plaza en juego para animar la edición 2023/24 del Torneo Regional Federal Amateur de AFA.

"La mayoría de los chicos son de acá del pueblo, por lo que el equipo tiene mucho sentido de pertenencia. Esto nos da un plus más porque hay una amistad que creció en la cancha. Somos un grupo con mucha humildad, no nos creemos mejores que nadie y vamos para adelante, planteándonos cada partido como si fuera el último", comentó el capitán Jairo Luna en la previa del encuentro definitorio que se disputará el domingo desde las 20 en el estadio "Osvaldo Centioni" de Newbery.

El conjunto del sur provincial entrenado por Fabio Gatica comenzó su participación en la competencia organizada por la Federación Sanluiseña de Fútbol desde la ronda de octavos de final, en donde venció a Defensores de Nogolí. A continuación, en la llave de cuartos le ganó a ATE II de Villa Mercedes y el pasado fin de semana eliminó en la semifinal a San Martín de Merlo, luego de imponerse 4 a 2 en los penales. Durante el tiempo reglamentario los de Nueva de Galia y la villa turística habían empatado 2 a 2.

"Para mí, no hubo un partido que fuera fácil. Llegamos a esta instancia por mérito propio, saltando obstáculos muy difíciles. Todos querían consagrarse campeones en el Provincial. Y nosotros, al igual que EFI, tenemos las armas suficientes para ganar. Creo que va a ser un partido parejo, no me imagino otra cosa, un buen juego porque los dos somos de proponer. Ellos tienen jugadores de renombre y hay que tener cuidado nada más; después, que pase lo que tenga que pasar", señaló.

Y continuó: "Me siento orgulloso de mis compañeros y el cuerpo técnico. Somos de un pueblo muy futbolero, que está viviendo algo que hace mucho no se vivía. Tener a mi viejo, a mi hija y señora detrás del alambrado alentándonos es algo muy lindo y te potencia. A cada uno de nosotros seguramente le pasa más o menos lo mismo".

Enfrente en la final estará la EFI, equipo con jugadores de buen pie y experiencia en el torneo de ascenso Regional Amateur. Una vara alta para cualquier rival, que el capitán confía en superar con el arma más importante que según él posee el elenco sureño: la unidad. "Ese es el punto más fuerte que tenemos. Jugué mucho al fútbol y nunca estuve en un equipo con tanto sentido de pertenencia. No tenemos figuras y todos tiramos para el mismo lado; eso nos lleva a que demos lo mejor".

Para la despedida, Luna aseveró que la ilusión está intacta. "Llegamos hasta acá y el sueño de cada uno está en nuestro corazón y en nuestra mente. Va a ser un partido de entrega y amor propio por los colores de la camiseta".

La final se jugará el domingo en cancha de Jorge Newbery (Villa Mercedes) desde las 20.