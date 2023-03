Christophe Galtier puso en duda la renovación de Messi

El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, puso en duda la continuidad de Lionel Messi en el club, pero aseveró que la renovación del contrato "tiene que ver con su voluntad".

Galtier fue consultado sobre las negociaciones del astro argentino para extender su vínculo y opinó: "No sé qué va a pasar. Sí sé que Leo está en conversaciones, pero no puedo decir en qué tono. La voluntad de todos es que esté. En cuanto al equipo, lo veo enfocado en lo que viene, en los once partidos que nos quedan por jugar para lograr el objetivo de volver a ganar el título de Liga. Si seguirá o no la próxima temporada tiene que ver con su deseo".

Luego, el director técnico señaló que "la gente lo está discutiendo; ha recibido críticas, pero está feliz en el vestuario".

Pese a esto, según el diario francés L´Equipe, el campeón del mundo no se entrenó con sus compañeros y estuvo ausente en la práctica que tuvo lugar esta mañana en la ciudad deportiva Camp des Loges.

Con su temprana eliminación de la Copa de Francia y de la Champions League, el PSG buscará seguir en camino al título de la Ligue 1, cuando se enfrente al Stade Rennais este domingo.

NA/MAM.