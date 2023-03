Las imágenes satelitales ayudaron a salvar el maíz

La necesidad de mejorar la productividad optimizando la relación kilo de materia seca por kilo de carne producida, convirtió en necesaria la incorporación de tecnologías en alimentación y manejo, como los silajes de planta entera de maíz, principal fuente de alimento de los animales. En San Luis, quienes aplican este sistema, están en plena tarea, pero los que decidieron usarlo por primera vez para aprovechar lo poco que dejó la helada del 18 de febrero acudieron a los asesoramientos especializados.

Los ingenieros agrónomos Ramiro Goncalvez y Gabriel Aguilera llevan actualmente la dirección técnica del picado y ensilado de planta entera de maíz en varios establecimientos del centro de la provincia.

Ambos explicaron a la revista El Campo el desafío profesional que significa proporcionar información certera al productor para que decida si las condiciones del maíz castigado por sequía, calor y una dura helada justifican gastar en el picado.

“En función de las condiciones en las que nos encontramos, que no son las óptimas, utilizamos las imágenes satelitales e hicimos una recorrida a campo para chequear esa información, así pudimos determinar la mejor condición de la planta en contenido de hojas verdes y de espiga para picar, y no hacerlo en zonas que no tienen aportes nutricionales”, explicó Aguilera. Ese será el dato que le dará la certeza al productor para decidir si picar y dónde.

La información satelital le da certeza al productor para decidir si picar el maíz y en qué partes del lote está en condiciones de contenido de hojas verdes y de espiga.

En función del requerimiento que el productor tiene, ajustan el área del lote en la que van a trabajar, porque el costo del picado, estimado en 100 mil pesos por hectárea, es el mismo en cualquier sector. “Si lo trasladamos al costo de la ración, trasladamos el costo con un menor rendimiento de picado”, advirtió.

El silo de maíz es un alimento que aporta fibra y energía y para que tenga un valor nutricional alto se debe prestar mucha atención al momento de picado, la compactación, el largo de picado, la altura de corte y el procesado del grano.

Monitor de picado. La tecnología disponible permite medir los kilos de materia verde por hectárea y con ello determinar la calidad y el valor nutricional del silo.

El exigente semiárido

“Nos manejamos en un área de 200 kilómetros y por ello tenemos armados nuestros esquemas de trabajo, en un contexto de alta variabilidad en esta zona semiárida, desde la lluvia, suelos, temperaturas y granizo”, contextualizó Goncalvez, quien consideró que este año servirá para terminar de demostrar que “lo rígido se quiebra y lo flexible es flexible”.

“Qué más que tener flexibilidad en un sistema que lo que no tiene es estabilidad. Si soy rígido en un planteo en un lugar donde hay inestabilidad peor aún, porque no tengo esa flexibilidad que se necesita”, abundó.

Goncalvez insistió en que este año a los ingenieros agrónomos los hizo reinventarse y hacer planteos que sean flexibles.

Esta semana tuvieron la visita del líder de la semillera Corteva y les comentaron que ellos cuentan con materiales para siembras tempranas para la zona núcleo. Ni esta firma, ni Monsanto, Nidera o Pioneer, entre otras, hacen materiales para San Luis.

Ellos sostienen que hay materiales tempranos con determinadas características que lo siembran en la zona núcleo en agosto-septiembre, mientras que con los maíces tardíos, lo hacen en diciembre.

“Pero allí se enteraron que en San Luis se siembran los tardíos entre principios y fines de noviembre, una ventana que ellos no utilizan. Obviamente para los maíces más tempranos debe cerciorarse que el perfil esté cargado hasta los dos metros”, comentó.

El profesional recordó que los tardíos deben ser de ciclo corto para que no los agarre la helada, aunque no al extremo de este año, de lo que no hay registro.

100

Mil pesos es el costo por hectárea de picado y ensilado de planta entera de maíz, según las últimas cotizaciones de los contratistas que trabajan en la provincia.

Aguilera indicó que la información obtenida e interpretada de imágenes satelitales “le baja muchísimo la incertidumbre al productor, le da un conocimiento certero de lo que él cree que conoce”.

Después de la inesperada helada, ambos profesionales tomaron imágenes satelitales del maíz obtenidas cuatro días después del golpe climático en los campos que asesoran en el centro de San Luis.

“Aparte del daño, analizamos el estado fenológico de la planta, si el grano estaba acuoso, lechoso o pastoso, en una recorrida que realizamos con los colegas Jorge Mercau, Franco Limina y David Yobel”, señaló Goncalvez.

Fueron a un campo en particular por el aspecto que mostraba y con una tabla que maneja Mercau, estimaron los daños. Pero, además, cada quince días lo visitan de vuelta para ajustar el rinde, ya que esas tablas están pensadas para la zona núcleo y por ello tienen que aprovechar esta crisis climática para elaborar las herramientas específicas con datos de San Luis que faciliten la decisión de picar un maíz o esperar que el cultivo termine su ciclo.

En el último paso del picado interviene otra tecnología poco conocida por el productor, según Aguilera, como las tolvas con balanza y monitoreo del picado.

“Con esta tecnología, el año pasado hicimos un trabajo en un campo con el que determinamos el volumen por ambiente, lo cual permite ajustar las estrategias del cultivo”, dijo Aguilera mientras mostraba una imagen de Los Puquios con daños del 50% en lotes de maíz.

Redacción / NTV