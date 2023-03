Acceso a la tecnología: ya se han entregado más de 2.800 tablets

Los operativos de las entregas de tablets son un hecho y desde que comenzaron, ya dispusieron más de 2.800 dispositivos a niñas y niños en edad escolar (de primero, segundo y tercer grado de la primaria) y jubilados en la última semana. Los datos fueron brindados por la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, quien además adelantó que los operativos seguirán esta semana, y también del 3 al 5 de abril en la ciudad y del 10 al 21 en Villa Mercedes y en Villa Reynolds.

La funcionaria remarcó en los últimos días que San Luis ha pasado a ser una de las sociedades más digitalizadas, con una población madura digitalmente. Recordó que la pandemia lo pudo visibilizar y la aplicación de Vigilancia Epidemiológica, donde la gente accedía para conocer el resultado del PCR o recibir los turnos, es un claro ejemplo. Así, se aprecia que las políticas públicas que ha tenido el gobierno puntano a lo largo de los años han surtido efecto. En San Luis, más del 95% de las personas usan internet.

El último operativo de entrega fue el jueves en el Salón de la Puntanidad, con alumnas y alumnos del jardín de infantes Nuestra Señora de Luján, del Instituto San Agustín, de la Escuela Nº 2 “Bernardino Rivadavia”, del Instituto Suyay, de la Escuela Pública Autogestionada Nº 2 Puertas del Sol, de la Escuela Generativa La Nueva Tribu, del Centro Educativo Nº 1 “Juan Pascual Pringles” y de la Escuela Pública Digital Nº 1 “Albert Einstein”.

Ese día, también fueron incluidos los jubilados que se habían inscripto. “Tuvieron que traer el recibo de haberes y el DNI. Tenían que ser citados por Autopista de la Información”, especificó Bañuelos.

La semana pasada no entregamos en el interior porque estamos esperando que las escuelas completen los matriculados (Alicia Bañuelos- ministra de Ciencia y Tecnología)

De las tablets entregadas, 1.661 fueron para los jubilados y 1.193 para niñas y niños. Calculan que en total, unos 12 mil chicos recibirán sus dispositivos, mientras que el universo de jubilados será de 5.800.

Más allá de estos aparatos, también se acerca la entrega de computadoras para estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la primaria, y, por única vez, del primer año de la secundaria (se trata de un remanente que tendría que haber recibido la netbook el año pasado, pero que no pudo hacerlo por cuestiones de ingreso de los dispositivos al país). Se estima un número que supera las 8 mil.

“Las más de 8.000 son un número estimado en función de los alumnos que cursaron sexto grado el año pasado; tendremos la cifra final cuando estén todos matriculados en el Sistema de Gestión Educativa”, especificó la funcionaria.

Por otro lado, señaló que los jubilados fueron los únicos que tuvieron que inscribirse en una primera instancia para poder ser beneficiarios. “Quienes recibieron sus tablets se inscribieron desde el 27 de junio de 2022 al 10 de marzo de 2023. Pero se abrirá una nueva inscripción más adelante para quienes no lograron anotarse en ese momento”, contó.

El cronograma de entrega continúa desde hoy y hasta el viernes, a los alumnos de primero, segundo y tercer grado de la capital puntana.

“Luego, continuaremos del 3 al 5 de abril con la entrega en San Luis y en el Gran San Luis. Mientras que del 10 al 21 nos trasladaremos a Villa Mercedes y Reynolds. Lo demás está en función de que las escuelas terminen la carga de los alumnos matriculados”, aseguró la funcionaria.

En el interior de la provincia no hubo entregas durante la semana pasada. “Estamos en comunicación con las escuelas para que completen los matriculados. Hasta que no cerremos ese tema, no podemos armar un cronograma concreto”, insistió.

Hoy entregarán de 10 a 16, en el Salón de la Puntanidad, a las alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer grado del Centro Educativo Nº 3 “Eva Perón”, de la Escuela Pública Autogestionada Nº 3 “Madre Teresa de Calcuta”, de la Escuela Nº 3 “Manuel Belgrano”, del Colegio María Auxiliadora, del Instituto Santa Catalina, de la Escuela Cristiana Evangélica de San Luis, de la Escuela Generativa Nueva Humanidad, de la Escuela Generativa C.A. Juventud Unida Universitario - Academia “Auriazul”, de la Escuela de Educación Especial Nº 1 “Doctora Carolina Tobar García” y del Centro Educativo Nº 2 “Paula Domínguez de Bazán”.

Las niñas y los niños deberán ir acompañados de su madre, padre o tutor, ambos con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los cronogramas de cada día están publicados en las redes sociales del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí figura el turno de cada colegio.