Piden 4 meses de preventiva para un padre que intentó matar a su hijo

Sábado. El allanamiento en la casa del imputado se concretó a primera hora; hallaron cartuchos pero no el arma. Foto: Policía de San Luis.

La discusión se fue de las manos y terminó con un joven baleado y herido de gravedad, quien afortunadamente se está recuperando. El agresor es un padre y la víctima, su hijo, a quien le gatilló al menos tres veces en la vivienda que compartirían en la zona oeste de la ciudad. Anteayer, el tirador fue detenido en un allanamiento y, por la noche, fue acusado por un fiscal por el delito de “Homicidio doblemente calificado por el vínculo y por el uso de un arma de fuego en grado de tentativa”. Prefirió no declarar y su abogado solicitó una prórroga de la detención de ocho días.

La agresión ocurrió el miércoles cerca de las 7 de la mañana, en una vivienda de calle Europa al 1300, a metros de Tomás Jofré. Según surgió de la investigación, Leonardo Fabio Quiroga, de 34 años, se encontraba en una de las habitaciones junto a su pareja cuando su padre, Antonio Osvaldo Quiroga, llegó a la casa y se trenzó en una discusión con su hijo.

“El cruce de palabras empezó a subir de tono, se desplazaron desde la habitación hasta la zona del patio aparentemente y allí el padre sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos en dirección a donde estaba el hijo. En la imputación dijimos que fueron al menos tres”, contó ayer el fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche.

Una de la balas le dio a Leonardo a la altura de la cadera izquierda y el impacto “lo dejó muy mal. La novia lo ayudó un poco para salir de la vivienda, incluso con el padre, quien los seguía desde atrás ya no con el arma, sino con un ladrillo con el que quería pegarle”. A esa altura, vecinos que escucharon las detonaciones ya habían llamado al 911 y se reunieron en la puerta de los Quiroga para evitar otras lesiones.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo” en una ambulancia del Sempro y tuvo que ser ingresado a quirófano, ya que presentaba una perforación de bala en parte del intestino delgado que puso en riesgo su vida. De allí pasó a la sala de terapia intensiva, donde recibió la visita de una médica forense del Poder Judicial, quien constató que las lesiones fueron graves y que demandarán más de un mes de curación.

Ese día, efectivos de la Comisaría 4ª y de la Policía Científica se abocaron a recabar testimonios de vecinos y familiares de los involucrados, y les hicieron un dermotest (prueba para detectar si alguien detonó un arma) a varios de los presentes. Con la información recabada en las horas siguientes y con anuencia del fiscal y el juez de la causa, el sábado a la mañana practicaron un allanamiento en la escena del hecho.

“Fue una medida positiva en cuanto al secuestro de la ropa que tenía la persona (agresora) al momento del hecho, que fue reconocida por la gente que estaba en el lugar y vecinos. Se secuestraron dos cartuchos que hay que evaluar, porque por ahora no tenemos arma y no tenemos bala porque no pudo ser extraída” del cuerpo del herido, confió Roche.

Esos hallazgos motivaron la detención de Antonio Quiroga, quien antenoche fue conducido a una audiencia de formulación de cargos en la sala de audiencia del Poder Judicial. Allí, Roche le hizo saber la acusación y el delito que le imputan, y solicitó 120 días de prisión preventiva amparado en que existen riesgos procesales si el hombre queda libre.

El abogado Gabriel Nellar, quien asistió al sospechoso, le aconsejó no declarar y solicitó una prórroga para buscar pruebas que alivien su situación procesal. El juez fijó fecha para una nueva audiencia para el próximo 17 de abril.