"Esto es Boedo" una muestra de pintura de Julio "Piru" Sgro

Con algo de vergüenza, Julio "Piru" Sgro tomó la decisión gracias a los pedidos de sus amigos y colegas de presentar en el museo Casa del Poeta, la muestra "Esto es Boedo", una exposición de pinturas de su autoría en la que muestra el fervor y la pasión de la hinchada del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Quienes quieran conectar con el talento de "Piru" tienen tiempo de visitar las obras hasta el 18 de abril, con entrada libre y gratuita.

Es la primera vez que Sgro se anima a mostrar sus trabajos que despliegan talento, colores y principalmente pasiones porque en cada una de las obras que presentó, el público se encontrará con miradas y sonrisas típicas de un hincha fanático del fútbol argentino.

"Coincidí con Romina Mateos, la directora de Casa del Poeta, quien también es hincha de San Lorenzo. No me podía perder esta oportunidad, aunque no niego que me puso un poco nervioso que otras personas vean mis obras", expresó el artista que vive en Merlo actualmente, pero por mucho tiempo su casa estuvo a cuatro cuadras del "Viejo Gasómetro", la cancha antigua de San Lorenzo, ubicada en Parque Chacabuco, Boedo.

Las obras que se pueden apreciar fueron pintadas al óleo y otras con acrílicos sobre madera. "Piru" creó varios retratos y hasta un autorretrato.

"Pinto cosas de San Lorenzo desde que tengo siete años. Algunas que se encuentran en la muestra fueron realizadas en Buenos Aires, pero la mayoría las pinté hace pocos meses. Me considero un apasionado del fútbol y lo que más me gusta es retratar su hinchada tan fervorosa", contó el artista.

Su abuelo fue pintor naif y lo motivó a sumergirse en el mundo de las artes, primero como un hobby y ahora también como un canal de expresión que no piensa abandonar.

"Lo molestaba, le pedía pinturas y él me enseñaba. Siento que el arte lo llevo en la sangre gracias a él", agregó el artista que eligió vivir en Merlo hace once años cuando su hijo nació y decidió, junto a su esposa, cambiar de aires y respirar tranquilidad serrana. "Queríamos criarlo en libertad", recordó.

Sgro cuenta con otras obras de su autoría que no necesariamente tienen que ver con San Lorenzo. Le gusta mucho hacer retratos, un estilo que pulió en Merlo y siguió trabajando con técnicas similares. También hizo paisajes, pero sin dudas sus gustos personales pasan por retratar su amor más grande: el club y su gente.

"Toda mi familia es de San Lorenzo. Siento que era inevitable no ir por el mismo camino. Es una 'enfermedad' que se lleva en la piel", concluyó Sgro.





► PARA AGENDAR

• DÍA: Hasta el 18 de abril

• HORA: De 9 a 19

• LUGAR: Museo Casa del Poeta

• ENTRADA: Gratis

Redacción / NTV