Estacioneros locales descartan el cobro de un plus a los combustibles

Cámaras, federaciones y dueños de estaciones de servicio de todo el país evalúan cobrar un plus por "servicio de playa" en el costo de los combustibles debido a la baja rentabilidad que, aseguran, sufren ante el contexto económico nacional. En la provincia coinciden en que viven una crisis profunda, pero por ahora descartan la adopción de medidas de este tipo.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello, expresó que no se conocen los marcos legales que puedan dar pie para tomar dichas medidas. "La situación de las estaciones de servicio es casi desesperante porque los márgenes siguen siendo los mismos. Los costos, realmente, nos están pasando por encima. El punto de equilibrio que tenemos para que un local sea medianamente viable es cada vez más alto, y cada vez son menos las estaciones que venden por encima de esa cantidad de litros", afirmó.

Aseguró que para que una expendedora sea medianamente rentable debe vender por encima de los 400 mil litros por mes, aunque expresó que en San Luis no hay muchos locales que logren llegar a esa marca. "El servicio de playa es una iniciativa que lleva, por lo menos, 14 o 15 años. Nunca se pudo llevar a cabo. Esto sería similar a los cubiertos que se cobran en los restaurantes. Suena antipático y, de hecho, yo creo que lo es", afirmó.

"En el caso de las estaciones sería algo similar al cobro que se hace en otros lados. Pero es algo que no podemos hacer. Toda esa pérdida de margen de ganancia que tenemos nos está matando. En San Luis, si hay alguna ley que nos ampare supongo que las estaciones lo habrían empezado a cobrar. Lo que pasa es que no podés hacerlo si no tenés algo que te ampare", aclaró.

La crisis económica no solo golpea a los automovilistas. Las expendedoras también sienten de lleno las turbulencias de las finanzas nacionales. Gianello mencionó que hay surtidoras del interior puntano que han cerrado debido a la situación. "Ya están dadas de baja en la Secretaría de Energía. Son las blancas que hay en la provincia. No las tengo informadas en la Cámara, pero deben ser las que están en los pueblos, porque en la capital ya no quedan estaciones blancas", dijo.

Igualmente, adelantó que antes que termine el semestre cerrará sus puertas una de las gasolineras localizadas en el centro de la ciudad capital puntana. "Hay una nuestra, con seguridad, que a fines de junio estaría cerrada. Ahí es cuando termina el contrato, y la petrolera no lo renueva. Ya estamos notificados, así que es seguro. Y las demás están tratando de subsistir como pueden", resaltó.

