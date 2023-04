Fabricio Pezzini duda de su continuidad en la categoría

Muy bonito, pero no acelera como el resto. El Link & Co de Fabricio quedó relegado por el reglamento, los Toyota y Honda son muy superiores. Foto: TCR.

El campeón se enojó. Fabricio Pezzini no tuvo un buen fin de semana en Rosario, lugar donde el TCR disputó la segunda fecha del calendario.

Es que en la carrera definitoria, el puntano sufrió un toque de su propio compañero, Rafael Suzuki y debió abandonar. Como primera medida, Pezzini decidió bajarse de la próxima carrera en Termas de Río Hondo.

"Hay que replantear ciertas cosas, primero en el equipo. Tengo un compañero, por llamarlo de alguna manera, que en las últimas tres carreras me tocó e incluso ahora me hizo abandonar. De ahora en adelante no va a ser lo mismo. Me duele porque en la previa lo charlamos entre los tres (Fabricio comparte equipo con el uruguayo Frederick Balbi y el brasilero Suzuki) y no puede ser que cada uno haga lo suyo sin importar el resto, más cuando compartimos en el mismo box todo el fin de semana", comenzó el detalle Pezzini.

El segundo punto y no menos importante es el reglamento, evidentemente más benevolente con las marcas Toyota y Honda que con el Link & Co del puntano.

"No me gustó para nada la diferencia reglamentaria que tenemos nosotros contra los Toyota y los Honda. Sobre todo andando derecho, frenando y doblando íbamos iguales, salíamos a la recta y la diferencia era abismal. Sobre todo los Toyota y no entiendo por qué. Quiero saber si en el campeonato del mundo existe esa misma diferencia. Yo no voy a competir para llegar cuarto o quinto, quiero competir para ganar", comentó el vigente campeón que en la semana tomará una determinación con respecto a su continuidad por lo menos en el equipo.

La carrera

El líder del campeonato, Ignacio Montenegro, demostró todo su potencial en el Gran Premio de Rosario. El argentino se llevó los dos triunfos y alcanzó los 155 puntos que lo dejan con una gran ventaja contra su inmediato perseguidor, el argentino Bernardo Llaver.

Por la Copa Trophy, el dominador fue Fabio Casagrande, quien se llevó la victoria en ambas carreras y así se aleja en el campeonato.

La próxima fecha será en formato Endurance en el Autódromo Termas de Río Hondo, el fin de semana del 29 y 30 de abril.

Redacción/ALG