Sentenciaron a un hombre a 14 años de cárcel por violar a su hija

Para la víctima fue, como ocurre en casi todos los juicios por abuso, una forma de cerrar una etapa, de sentir que hubo justicia por lo que le tocó vivir, aunque reconstruir su vida seguramente no le sea fácil. Este lunes, un tribunal condenó a 14 años de cárcel a un hombre que abusó por años de su propia hija, en algunas ocasiones delante de otros de sus hijos. La semana pasada, en el inicio del debate, el acusado declaró, confesó lo que hizo y pidió perdón.

La víctima sufrió los ultrajes desde los 14 hasta los 18 años, entre los años 2018 y 2021. A pesar de que hoy es mayor, este medio no publicará la identidad del acusado para preservar la de ella y la de sus hermanos, quienes llevan el mismo apellido que el hombre, a quien se mencionará por sus iniciales: L.R.

El caso se destapó a fines de marzo de 2021 con una primera revelación no de la joven, sino de una amiga adolescente de su hermana, a quien L.R. también habría querido abusar cuando la chica se quedó a dormir en su casa. Según contaron sus propios hijos, el hombre se acostó en la cama en la que estaba esa amiga, la abrazó, besó y preguntó si tenía frío. Como aún regían ciertas restricciones por la pandemia, su hija había ido al colegio a cursar y la chica se quedó esperándola.

Pero esa víctima potencial no calló y contó todo apenas volvió su amiga, una de los cuatro hijos del hombre. Las dos hablaron con la entonces pareja de L.R., quien, preocupada, sentó a todos los chicos a la mesa y les preguntó si su papá les había hecho algo así alguna vez. La mayor, quien no estaba, pero acudió a la casa en minutos, terminó confesando lo que sufría desde hacía años.

En su primera declaración tras la denuncia, el 23 de marzo, la víctima contó que fue ultrajada por su padre en al menos siete ocasiones —la última vez había sido hacía una semana— y que la manoseó más de una decena de veces. “Yo me sentía bloqueada, tenía miedo de que les hiciera algo a mi mamá o a mis hermanos. Ahora no sé, siento alivio, pensé que no se iba a terminar nunca”, dijo ante la Policía.

Así comenzó el proceso para recabar pruebas, que incluyeron tres Cámara Gesell a los otros hijos del imputado y que fueron exhibidas en la última audiencia del debate. Dos de esos niños habían presenciado cómo su padre se metía en la cama de su hermana mayor para abusarla, lo que dio aún más fuerza a la acusación. Esos testimonios, sumados al resultado de la pericia médica, llevaron a que L.R. fuera detenido unos meses después y procesado con prisión preventiva por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente y corrupción de menores doblemente agravada en concurso ideal”.

Al momento de elevar la causa a juicio, el fiscal de Instrucción Esteban Roche mantuvo esa calificación y solicitó una pena a 15 años de cárcel; este lunes, la fiscal de Juicio Virginia Palacios sostuvo ambos pedidos al momento de los alegatos.

Una vida rota

Antes, la funcionaria judicial hizo un exhaustivo repaso de las pruebas recolectadas e hizo especial énfasis en las consecuencias que los abusos tuvieron no solo sobre la psiquis y la vida social de la víctima, sino sobre todo su núcleo familiar, que se vio desmembrado.

Además de un bloqueo emocional que aún trabaja en terapia psicológica, la joven perdió tres años de escolaridad y aún trata de terminar sus estudios secundarios. Según su mamá, quien pasó por el estrado, su hija no le cuenta casi nada pero ella dijo sentir que aún le cuesta retomar su vida normal. “Perdió mucho”, lamentó.

Palacios dijo que los hechos afectaron el normal desarrollo sexual de la joven y estimó que llevará consigo lo ocurrido lo que le resta de vida. “Le pido a este tribunal una condena que haga que ese telón de fondo de su vida no sea tan pesado”, solicitó.

El defensor oficial Esteban Sala, quien asistió a L.R., dijo que la confesión de su defendido nunca puso en tela de juicio la ocurrencia ni la autoría del hecho, pero que debían hacerse consideraciones respecto a la calificación del mismo y a la pena solicitada, que pidió se acercara lo más posible al mínimo de la escala penal contemplada en los delitos de índole sexual.

Al margen de su declaración en la apertura del debate, cuando el juez José Luis Flores le ofreció la palabra antes de pasar a deliberar el fallo, el hombre no quiso decir nada.

Tras dos horas de espera, cerca de las 16, Flores y los vocales Jorge Sabaini Zapata y María Eugenia Zabala Chacur reingresaron a la sala con el veredicto: 14 años de prisión por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia prexistente”. Esposado, como llegó, el hombre fue conducido nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial.

