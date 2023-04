Éxito total: finalizó la última noche musical del megaevento

Finalizó la última noche musical del megaevento, miles de personas vivenciaron los espectáculos. Las cuatro veladas fueron en el exponencial estadio único La Pedrera. El domingo mágico cerró con broche de oro junto a La Konga que brindó un show a puro cuarteto; la banda liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, hizo bailar a todo el público presente.

Un poco pasada la medianoche, los espectadores recibieron con ovaciones, silbidos y gritos al joven trapero argentino Trueno.

El ex cantante de freestyle, hizo delirar al público con una improvisación de rap en vivo, además cantó algunos de sus primero y grandes éxitos "Mamichula" Y “Atrevido”. Por último se despidió de su gente al ritmo de "Dance crip".

El rock and roll también pisó el escenario mayor con Babasónicos que hizo resonar la increíble acústica del estadio. Interpretaron algunos clásicos como: "Y qué", "Microdancing", y "El colmo". Se fueron apreciando el pogo de los fanáticos que saltaron con el hit "Irresponsables".

Los encargados de abrir el show fueron Efecto Mercury, una banda local tributo a Queen; tuvieron el privilegio de compartir escenario junto a grandes artistas del país. Tocaron varios éxitos de la icónica agrupación como "Bohemian Rhapsody" y "Another one bites the dust".

Además, las personas disfrutaron del DJ y productor Alan Gómez que fue el primer artista nacional de la noche en hacer bailar y cantar al público. Al igual que lo otros músicos, fue recibido con gritos y aplausos. El predio se iluminó por completo con las luces de las linternas de los celulares, la gente lo movió en alto al compás de sus variados remixes.

Por otro lado, los emprendedores locales también estuvieron presentes en el espectáculo ofreciendo sus productos; había Gorros y vinchas con el nombre de los artistas que tocaron en la noche. Otra de las propuestas que mostraron fueron coronas de flores para la cabeza y globos con luces led.