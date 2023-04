Homicidio de Alan Valenzuela: la defensa solicitó el sobreseimiento

Este martes, en la Sala de Oralidad 1 del Poder Judicial, se realizó una audiencia de control de acusación contra Segundo Giménez, el carnicero imputado por el homicidio de Alan Valenzuela, quien tenía 15 años y murió baleado por la espalda. La fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán, en conjunto con el fiscal adjunto Héctor Andina, presentó la teoría del caso, expuso el listado de pruebas y testigos ofrecidos para el debate oral, y solicitó que sea condenado a 15 años de cárcel por “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. A su turno, el defensor Cristóbal Ibáñez, quien representa al imputado, solicitó su sobreseimiento.

La audiencia comenzó pasadas las 11:30 y estuvo presidida por el juez de Garantía 2, Ariel Parrillis. Ante el magistrado, Durán recordó que Gatica enfrentó una audiencia de formulación de cargos el 2 de junio del año pasado. El hombre permaneció alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva y luego terminó de cumplir la medida en su vivienda bajo arresto domiciliario. Actualmente está libre, pero sujeto a proceso.

La fiscal expuso que, según las pruebas recabadas y analizadas, el 1° de junio del año pasado Valenzuela estaba en un domicilio de la calle Europa cuando un amigo, identificado como Mauro Olguín, pasó a buscarlo para que lo acompañara a vender un par de zapatillas.

Según los registros de las cámaras de seguridad, alrededor de las 6:50, ambos pasaron caminando de este a oeste por la avenida Intendente Aguirre Celi, y cuando llegaron a la altura de la casa, 1931, donde está ubicada la carnicería “El Aventurero”, propiedad de Gatica, pararon. Allí, los jóvenes comenzaron a golpear un portón de madera, lindero al comercio y que pertenece a un departamento donde residía Gatica. Los muchachos pretendían entrar, pero como no lo lograron subieron hasta el techo escalando las rejas de un domicilio vecino.

Luego bajaron y continuaron golpeando el portón con piñas y patadas, pero no pudieron abrirlo porque estaba trabado desde el lado de adentro. Para la fiscal, Gatica escuchó los golpes en el portón y los pasos en el techo, tomó un revólver calibre 22 y salió a la vereda.

Un disparo por la espalda

Dijo que al ver a Gatica armado, Olguín levantó las manos y salió corriendo hacia el este, es decir con dirección hacia la avenida Lafinur, mientras que Valenzuela lo hizo hacia el oeste. Fue en ese momento en que el acusado efectuó un disparo que impactó en la espalda del chico y que, producto de la detonación, cayó una vaina servida en la vereda, que fue secuestrada por los investigadores.

La víctima caminó unos metros y cruzó la calle en diagonal hasta llegar a un local en el que pidió auxilio. Empleados llamaron a la Policía y a la ambulancia, pero cuando los médicos llegaron, a las 7:07, ya era tarde: el adolescente había muerto.

La fiscal resaltó que pericias telefónicas indican que dos minutos después, a las 7:09, Gatica llamó por teléfono a un vecino con el que habló durante poco más de tres minutos. A esa llamada la hizo desde la carnicería, según se pudo determinar a través del impacto de su señal con las antenas telefónicas de la zona.

La funcionaria judicial expuso que luego de esa llamada Gatica fue hacia un domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad, donde refirió que residía. Pero para ella eso no es cierto, y explicó que fue a una inspección ocular de ese lugar y comprobó que el espacio era inhabitable.

Mató y se fue

Pasadas las 8, el sospechoso tomó mates con un vecino. Luego, a las 9, realizó unas compras y regresó a la carnicería. El comercio fue requisado por la noche por investigadores del Departamento Homicidios. Durán dijo que los pesquisas le realizaron pericias y determinaron que tenía restos de plomo y antimonio en el rostro, en ambos pómulos, el antebrazo y hombro derecho de su campera.

Pruebas suficientes

Para Durán, hay elementos de convicción suficientes que acreditan la existencia del hecho y la autoría de Gatica. Como atenuantes señaló la falta de antecedentes penales y condenatorios, los motivos que lo llevaron a delinquir, como verse intimidado en la madrugada en su propiedad habiendo ya sido víctima de robos anteriores, su situación sociocultural y su instrucción básica. Como agravantes, mencionó las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demostraron una mayor peligrosidad en su conducta en relación a la nocturnidad, y haber realizado el disparo por la espalda. Por todo ello, solicitó que sea condenado a 15 años de cárcel.

A su turno, Ibáñez aseguró que su defendido no fue partícipe ni autor del hecho y tampoco estuvo presente en el lugar en el que lo ubicó la fiscalía durante su relato. Es por eso que solicitó su sobreseimiento. El juez Parrillis le indicó que en 48 horas resolverá ese pedido.

Hay pruebas telefónicas, fílmicas y testigos que complican a Segundo Giménez, el acusado.

Luego, retomó la palabra Durán y detalló las pruebas y testimoniales ofrecidas para el debate oral. Entre ellas pericias balísticas, planimetrías, análisis telefónicos y de cámaras de seguridad, informes policiales y la necropsia realizada a la víctima.

Entre los testigos mencionó a Olguín, quien estaba en compañía de Valenzuela al momento del hecho, familiares de la víctima, policías que actuaron el día del hecho y durante la investigación, peritos varios, testigos que auxiliaron a la víctima, vecinos del lugar, y testigos de los procedimientos de allanamiento y detención, entre otros.

Ibáñez se opuso a los testimonios de la madre y de dos tías de Valenzuela dado que, a su entender, ellas no aportarían nada de relevancia a la causa, debido a que no son testigos presenciales, sino que son testigos de oídas. Al mismo tiempo se opuso a los testimonios de los dueños de las cámaras de seguridad aportadas y analizadas puesto que aseguró que no es necesario interrogarlos, ya que ellos solo aportaron las grabaciones de los dispositivos.