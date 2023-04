La dinastía no se termina: los Villegas, campeones en Perú

Los Villegas, una vez más, se vistieron de celeste y blanco para llevar a la Selección Argentina de pelota paleta a lo más alto del podio. En esta oportunidad fueron Alfredo y Andrés, que junto a Facundo Andreasen (Capital Federal) y Tomás Molteno (Mendoza) se consagraron campeones en Perú en la modalidad goma trinquete. Si bien estaban clasificados para los Panamericanos de Chile, fueron a reafirmar lo que consiguieron en Francia, cuando se coronaron campeones del mundo absolutos.

La empresa no fue fácil. Había once selecciones, entre ellas estaba México -campeón del mundo en 2019-, pero a pesar de ello, la legión argentina capitaneada por los sanluiseños sacó a relucir su talento y su garra para subirse al escalón más alto del podio.

Todo empezó contra Estados Unidos, fue victoria nacional por 15/5 y 15/4. En la jornada inaugural el entrenador Juan Miros decidió poner la sangre joven. Fue así que se inclinó por Andrés Villegas y Tomás Molteno, que no tuvieron baches y se sacaron el compromiso de arriba con mucha autoridad.

Después, fue el turno de medirse con Chile, ahí saltaron a la cancha los sanluiseños Alfredo y Andrés Villegas que, con un juego de alto vuelo, ganaron 15/9 y 15/5.

El último de la fase de grupos fue ante Bolivia. La pareja nacional integrada por Andreasen y Molteno se impuso por 15/6 y 15/5.

La Selección Argentina ganó los cinco partidos que disputó en Perú y no cedió ningún set.

Ya instalados en la semifinal, en el camino se cruzó Uruguay. Argentina puso en cancha a Andrés Villegas y Facundo Andreasen. El triunfo fue 15/5 y 15/4. No dejaron dudas y no les dieron chances a los charrúas de meterse en partido.

Llegó el turno de la final. En frente estaba México. El duelo asomaba complicado, pero cuando hay un Villegas en cancha nada es imposible. Ganaron 15/10 y 15/3 para abrazar la gloria y demostrarle a América y al mundo que son dos de los mejores jugadores del planeta.

El tiempo pasa y los Villegas siempre están vigentes. La dinastía parece no tener fin, pero no es solo eso, sino que le suman títulos que hacen más grande a la pelota paleta de San Luis y Argentina.

A pesar de tener el pasaporte para los Panamericanos de Chile, fueron a Perú a llevarse todo. No llegaron para ver qué sucedía. La intención era ganar. Y vaya si lo hicieron. Jugaron cinco partidos. Se impusieron en todos y no cedieron ningún set. La máquina sigue funcionando. No importa en qué lugar del mundo haya un partido, si hay un Villegas, póngale la firma que hay título asegurado.

En esta oportunidad fueron "Puly" y Alfredo. No interesa el nombre, cuando saltan a la cancha, y demuestran su talento, los rivales se rinden ante semejante jugadores, que no paran de conseguir campeonatos.

