Comenzó un operativo móvil de documentación en la capital

El Registro Civil de San Luis ha iniciado un operativo masivo de documentación en la ciudad con el apoyo del Ministerio del Interior y la Municipalidad capitalina. "Se desarrollará durante una semana y ofrecerá trámites como Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte y certificado de preidentificación", mencionó la directora del Registro Civil municipal, Ana Claveles.

El operativo comenzó este lunes en el Mercado Municipal del barrio Eva Perón y continuará en diferentes puntos de la ciudad durante la semana, hasta el domingo inclusive. Los horarios para poder realizar las gestiones serán desde las 9 hasta las 17, y se ofrecerán unos 120 turnos diarios.

"Los trámites son rápidos y sencillos, y se estima que duran alrededor de cinco minutos", dijo Claveles y agregó: "Además se podrán realizar renovaciones de 14 años de DNI y por nacimiento".

Los documentos de identidad por nacimiento y el certificado de preidentificación son gratuitos. Las renovaciones por extravío, por edad o cambio de domicilio tienen un costo de $300 y el pasaporte, $4 mil. El trámite se abona en el momento, en efectivo.

En la Comuna afirmaron que el sistema de Renaper se entrecruza con el del Anses, y en el caso de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o pensiones por discapacidad, las gestiones se hacen de forma gratuita.

El plazo para la entrega del DNI es de quince días hábiles, y los ciudadanos pueden recoger su certificado en el Centro de Documentación Rápido de la exestación de ómnibus una vez que haya pasado el tiempo estipulado.

Los ciudadanos que pudieron acceder al móvil del Renaper expresaron su satisfacción. Magalí, una vecina del barrio Eva Perón, comentó: “Llegué hace unos veinte minutos y ya me estoy yendo a mi casa. Si lo hubiera tenido que hacer en el centro de la ciudad tal vez me pierdo todo el día. Está bueno que se hagan estos operativos”.

Pablo también aprovechó el operativo de documentación que se realizó ayer en la zona norte de la ciudad de San Luis. Él no es vecino del barrio Eva Perón, pero destacó la "comodidad de no tener que ir al centro para hacer un trámite". Además puntualizó el hecho de todo el tiempo que logró ahorrarse al poder concretar los trámites en la unidad móvil. "Llegué a las 11 menos cuarto y a las 11 ya me estoy yendo", aseguró.

Las autoridades aseguraron que el objetivo de esta iniciativa es promover el derecho a la identidad, permitiendo a los ciudadanos de San Luis tener acceso a documentación oficial que les permita identificarse y ejercer su ciudadanía plenamente.

Además indicaron que la coordinación con el Ministerio del Interior del gobierno central permite la realización de estos operativos en toda la periferia de la ciudad. “Estamos trabajando en coordinación con la titular de asuntos municipales del Ministerio de Interior de la Nación, Ivana Serrano, para que el mes que viene también venga el móvil y continuemos con estas acciones”, dijo Claveles.

Los vecinos que deseen obtener mayor información sobre estas acciones pueden visitar la página web de la Municipalidad de San Luis, donde se encuentra detallado el cronograma de operativos y los horarios y direcciones puntuales de cada uno de ellos (Ver "Cómo sigue el...")".

“Esta iniciativa busca fortalecer la identidad de los ciudadanos y garantizar su pleno ejercicio de la ciudadanía”, remarcó la funcionaria municipal.

Cómo sigue el cronograma

DÍA LUGAR

Martes Barrio Santa Rita (Aristóbulo del Valle y Santa Fe)

Miércoles Barrio 9 de Julio (EPA "Madre Teresa de Calcuta")

Jueves CAV Tercera Rotonda (Las Cananas y RP Nº 3)

Viernes CAV Félix Bogado (Ascasubi y Maximiliano López)

Sábado Barrio República (plaza República)

Domingo Primera Rotonda (Comisaría Séptima )

Redacción/MGE