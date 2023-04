Una plaza cumplió el deseo de los vecinos del Jardín del Sur

"Me parece excelente que lleven a cabo este tipo de obras para los chicos, esto permite que no estén en la calle y que tengan una recreación sana. Yo hace 20 años que vivo acá en el barrio y gracias a Dios en la actualidad podemos tener un espacio verde presentable”, dijo Rosario Pereyra, vecino del barrio Jardín del Sur.

Este martes por la tarde, autoridades municipales inauguraron las obras en la plaza ubicada en la entrada del barrio. El intendente Sergio Tamayo presidió el acto que contó con la presencia de numerosos habitantes de la zona.

La puesta en valor tuvo una duración de 206 días corridos y un presupuesto de más de 5 millones de pesos. Las remodelaciones comprendieron iluminación peatonal led de 150 watts, juegos saludables e infantiles, cestos de basuras, bebederos, veredas, rampas de acceso e islas de descanso.

El espacio verde también renovó su flora como parte de las políticas medioambientales que proponen desde la Comuna. Plantaron 30 ejemplares arbóreos entre los que hay lapachos rosados y fresnos rojos, sumados a 10 arbustivos como romero limpiatubo y margarita amarilla, entre otras especies.

“Hace ratito estábamos en el barrio Vialidad Provincial, llegaban las máquinas y empezábamos a hacer todo lo que es asfalto y cambio de luminarias, la gente no lo podía creer porque nunca le avisamos. Me emociona que la gente saliera de sus hogares y me dijera que en 32 años que vivían ahí las gestiones anteriores nunca habían hecho nada”, expresó Tamayo.

“Es lindo lo que hacen con las plazas de las distintas zonas porque hace falta, la razón es que hay muchos chicos y uno no puede ponerse en gasto a veces para llevarlos a un parque más alejado del hogar”, manifestó Isabel Díaz, vecina de la zona.

El jefe comunal explicó que las obras que se realizan por debajo del suelo, y que no se perciben a simple vista, son importantes. Así hizo referencia al inicio de la implementación de cloacas en el barrio CGT que beneficiará a 4.500 viviendas. También, remarcó que están a punto de inaugurar una planta potabilizadora en la zona norte de la capital y que se comenzará una construcción similar en la zona sur en las próximas semanas.