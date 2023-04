Marcos Becerra superó nuevas adversidades y cumplió 102 años

Podría suponerse que quien ha vivido más de un siglo ya ha atravesado todas las experiencias posibles en este mundo. Sin embargo, a Marcos Becerra le tocó superar nuevas adversidades en los últimos tiempos. Se sobrepuso a la pérdida de un hijo y se mantiene de pie a sus 102 años de edad, como uno de los habitantes más longevos de la ciudad.

Cuando el 25 de abril de 2021 el hombre había llegado a la cifra redonda de 100, ya había demostrado su entereza. En esa ocasión, también reflejada en las páginas de El Diario de la República, había logrado vencer la COVID-19 y festejar su cumple con sus parientes, con los recaudos sanitarios que se exigían.

Esta vez el panorama fue diferente. No hubo barbijos que se interpusieran entre los gestos y las sonrisas, y los abrazos no corrían riesgo de ser vías de contagio. "La pasé muy bien, con la familia, comimos asado y empanadas", contó con voz pausada y muy suave.

Sin embargo, lleva a cuestas una tristeza reciente, tanto él como el resto de los suyos. "Él tuvo dos hijos nada más, yo y mi hermano, que se fue el año pasado. Es difícil, tratamos de no hablar mucho de eso cuando toca el tema. Empiezo a hablar de otra cosa para que él no se bajonee", reveló su hija Elda, quien se encarga de cuidarlo.

Becerra nació en Saladillo, tuvo una infancia en el campo hasta que arribó a Villa Mercedes para establecerse, mientras trabajaba como albañil. "Compró todo este terreno (en la esquina de Lamadrid y Libertad), casi una media manzana. Le hizo la casa a su madre y fue dividiendo con su hermana y repartiendo", detalló la mujer.

Hace trece años perdió a su compañera, Ramona Pizarro, la madre de sus hijos. Pero a pesar de los golpes y del paso corrosivo del tiempo, todavía se levanta a diario con fuerza y solo se vale de un andador para caminar, con pasos lentos, pero seguros.

"Ando más o menos bien. Los pies me joden un poco", comentó el hombre que no toma ningún tipo de medicación y que ha perdido bastante de audición, pero no de entendimiento.

Gran parte de su bienestar es consecuencia del cuidado constante de su familia, principalmente de Elda, quien vive con él, también está jubilada y se dedica todos los días a brindarle la atención que requiere. "Por ahí me hace renegar un poquito porque a esta altura se ponen como niños. Es muy dócil, muy tranquilo. Eso sí, tiene sus horarios para levantarse, para bañarse, para almorzar, para dormir y tenés que estar pendiente", detalló.

La mejor cosecha de más de un siglo de vida es la que Marcos tiene cerca, en algunas casas vecinas y los que vienen de visita: su hija, sus seis nietos y sus doce bisnietos, quienes celebraron un cumpleaños más. "Es una alegría doble, pero siempre me queda el miedo de si será el último. Yo quisiera que ese día no llegue nunca, que él sea eterno", dijo la hija.

Redacción / NTV