El padre de Latinoamérica

Revolucionario de chiquito

Un 2 de abril, pero de 1975, nacía en Santiago de Chile. Sus padres fueron simpatizantes del presidente Salvador Allende; incluso, su madre es pariente de Andrés Pascal Allende, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Asilo y Nueva York

Su familia tuvo que huir de la dictadura y recibieron asilo político en Dinamarca; luego, se mudaron a Estados Unidos. Estudió actuación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Sangre roja

Hizo varios papeles pequeños en series y filmes; hasta que, en 2013, quedó seleccionado para interpretar a Oberyn Martell, la "Víbora Roja", en la cuarta temporada de “Game of Thrones”. Dos años después sería Javier Peña, un policía de la DEA en “Narcos”.

Juegos y guerras

Más recientemente protagonizó “The mandalorian”, la serie de Disney+ sobre Star Wars, y “The Last of Us”, la producción de HBO MAX inspirada en el videojuego homónimo del que el actor no tenía conocimiento hasta que le ofrecieron el personaje.

Pedro & Pedro

“Strange Way of Life” es un cortometraje de Pedro Almodóvar que el director español estrenará en el Festival de Cine de Cannes y tiene como protagonistas a Ethan Hawke y Pedro Pascal. Son dos amigos que se reúnen después de 25 años y entre caballos sucederán confesiones; según el elenco es una respuesta directa al filme "Secreto en la Montaña".