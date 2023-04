Desarrollan tecnología para la detección temprana de cáncer

La batalla contra el cáncer es una lucha que se da desde múltiples sectores y en donde la ciencia y la tecnología tienen un rol fundamental. En la provincia, las acciones van a la vanguardia. Un grupo de científicos expertos en nanotecnología de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), concretan avances en la detección temprana, fácil y económica de dos marcadores tumorales de relevancia clínica en cánceres de origen epitelial. El objetivo fundamental es la localización precoz de la enfermedad para un tratamiento efectivo.

De acuerdo a lo que detalló a El Diario de la República el doctor en bioquímica, docente de la UNSL e investigador independiente del Conicet, Martín Fernández Baldo, todo surgió en el 2011, cuando tuvo la posibilidad, como parte de su formación postdoctoral, de ir a la Universidad de Campinas (Brasil), donde estuvo especializándose en nanotecnología. Al mismo tiempo, se liga a lo que atravesó en una beca posdoctoral en Europa, a instancias de un instituto que efectúa indagaciones ampliadas en diversas líneas de investigación científico-tecnológica en distintos tipos de cáncer.

“En el grupo en el que me encontré, mi plan de trabajo era aplicar nanomateriales inteligentes al desarrollo de metodologías que pudieran detectar marcadores tumorales específicos en algunos tipos de cánceres particulares epiteliales, como era en ese momento el de mama en la mujer. Ahí se generó una sinergia de colaboración internacional entre la UNSL, el profesor Nelson Duran de Brasil y en concordancia con el instituto oncológico que está subsidiado por Pfizer de Alemania, que se sitúa en España. Empezamos a trabajar en los marcadores tumorales”, específico.

Recientemente, el proyecto obtuvo cerca de 3 millones de pesos (por una ejecución de dos años) que financia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Lo que se busca es sintetizar y diseñar experimentalmente el desarrollo de nanomateriales que sirven para inmovilizar biomoléculas. Se optó por dos tipos de cáncer para abordar con dos marcadores: uno es el colorrectal, que es de los de mayor prevalencia en el mundo (especialmente en hombres) y el otro es el de próstata.

“Es importante el estudio de PSA en el cáncer de próstata. A partir de los 35 años, es necesario que se concurra una vez al año para este chequeo. Al sexo masculino nos cuesta muchísimo ir al médico. Y es clave, porque si está alto el PSA, se pasa a otro tipo de estudios por imágenes y se puede detectar certeramente este tipo de cáncer. Si uno lo encuentra tardíamente, puede haber hecho metástasis y el tratamiento es muy complejo de realizar. Mueren muchos hombres por dejarse estar. Van a escuchar a distintos urólogos que dicen a partir de los 40 años, otros de los 50 años. Yo diría a partir de los 35, una vez al año. Es solo un pinchazo y con eso se evita una enfermedad de nivel avanzado”, remarcó.

“Hemos elegido el cáncer colorrectal para abordar a través de la determinación de un biomarcador que se llama claudina 7, que se descubrió hace 5 o 6 años. Mucha gente muere, pero no por dejarse estar como en el resto de los cánceres, sino que ocurre porque no había un biomarcador específico de fase temprana. Y hace cinco años que lo tenemos; mucho no se sabe de ese biomarcador, pero empieza a tener una certeza de diagnóstico”, añadió.

De acuerdo a lo que apuntó, estos biomarcadores aparecen en la sangre de los pacientes y apenas salen las células oncológicas, empiezan a secretar estas sustancias que son biomarcadores específicos que surgen unidos a diversas células.

El grupo de trabajo (que interactúa con otras instituciones del mundo), interviene en un tipo de muestra que es común, pero que en los laboratorios de análisis clínicos y de investigación del cáncer en Argentina no están acostumbrados a implementar. Lo que se hace es tomar una muestra de sangre, se la coloca en un tubo con un anticoagulante especial, se centrifuga, se obtiene el sobrenadante, se obtiene un plasma. A ese plasma le hacen otro tratamiento en el que se concentra una cantidad de células que se encuentran en el plasma y es ahí donde aparecen las vesículas extracelulares.

Este biomarcador nuevo apareció en vesículas extracelulares de plasma; tiene una prevalencia muy grande en el diagnóstico de cáncer colorrectal. Es el biomarcador que se encuentra en las membranas y que puede ser fácilmente detectado con metodologías analíticas que se desarrollen para advertir concentraciones de los biomarcadores.

“Hoy por hoy puedo llegar a garantizar que a través del dosaje de ese biomarcador, hemos visto que podemos detectar tempranamente el cáncer colorrectal y además, en los dos tipos de cáncer, teniendo detección precoz de los marcadores, podemos recurrir a un tratamiento efectivo y es muy probable que esa persona gane la batalla contra el cáncer”, manifestó. Claro que todo esto tiene que estar correlacionado con la clínica.

“Como científicos tenemos la obligación de dar dos mensajes. Uno, que vayamos a hacernos los estudios, que no le tengamos miedo al médico. El otro, que este tipo de enfermedades crónicas a nivel científico tienen dos líneas de investigación: los que desarrollan metodologías diagnósticas, que es nuestro caso, y los grupos que se dedican a la investigación en cuanto a tratamientos. Un tratamiento efectivo va a permitir que el paciente viva. Es muy probable que estos desarrollos que van de la mano sean la evolución y podamos llegar a decir en unos años, los científicos y la comunidad de la salud, que hemos ganado la batalla al cáncer. En eso estamos trabajando”, aseveró.

Según comentó, el grupo es casi de los únicos en el país que estudian estas cuestiones vinculadas a los marcadores tumorales específicos. A nivel de vesículas extracelulares, entiende que es el primer equipo que trabaja sólidamente y que realiza publicaciones.

“El mensaje a la sociedad es que, tanto mujeres como hombres, hagan los controles de salud. Es importante conocer cómo está el cuerpo, hacer ejercicio, alimentarse y llevar un descanso adecuado. Diagnóstico y tratamiento efectivo van de la mano. Se trata de un diagnóstico precoz para un tratamiento efectivo, y no un diagnóstico tardío para un tratamiento que desilusione al paciente y se nos vayan un montón de ciudadanos”, concluyó.

