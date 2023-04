Trump se declaró "no culpable" por los 34 delitos por los fue imputado

Donald Trump declaró este martes ante el juez por el caso de Stormy Daniels y se declaró “no culpable” de los 34 delitos por los que fue imputado, relacionados al presunto pago de dinero a una actriz porno.

El juez de origen colombiano, Juan Merchán, inculpó a Trump este martes de 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales en el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre negó.

El magnate de 76 años tendría que someterse a un juicio, que intentará evitar por todos los medios, con consecuencias imprevisibles para su carrera a la presidencia en los comicios de 2024.



Se trata de la primera imputación de un mandatario, retirado o activo, en la historia de Estados Unidos.



Al ingresar al edificio del tribunal de Manhattan, Trump recurrió a Truth America, la red social que creó cuando lo expulsaron de Twitter, para emitir una pequeña declaración de camino a la Fiscalía: “Me parece superrealista - wow, me van a arrestar. No me puedo creer que esto pase en EE.UU.”, escribió junto a su famoso lema de campaña MAGA, las siglas de “Hagamos EE.UU. grande otra vez”.

Después de permanecer bajo arresto durante aproximadamente una hora y declararse “no culpable” de 34 cargos, el expresidente abandonó el Tribunal Penal de Manhattan y quedó libre. No respondió preguntas ni hizo declaraciones cuando fue abordado por los medios de comunicación.