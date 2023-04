Caso Vanesa Schvedt: exigen que la causa llegue a juicio

El 29 de octubre de 2016 Vanesa Soledad Schvedt Casares murió en la Maternidad “Teresita Baigorria” tras traer al mundo a su beba Angelina. Hoy, seis años y cinco meses más tarde, Lucía Casares, su madre, continúa exigiendo justicia y que la causa llegue a juicio oral. El martes, en la puerta del Poder Judicial, la mujer y sus abogados, Guillermo Lezcano y Claudio Civalero, dieron detalles sobre la situación actual de la causa.

“Estamos ante la culminación de la etapa probatoria, esta causa ya estaría próspera a juicio oral. Ahora nos encontramos con la novedad de que la defensa (de los seis profesionales procesados) viene a objetar algunas cuestiones de procedimiento donde indican que se han violado garantías constitucionales. Los seis procesados han tenido todas las garantías suficientes para hacer sus descargos en la etapa preparatoria. Ese recurso está ahora en el Tribunal de Impugnaciones, que resolverá si realmente se han cometido esas violaciones a los derechos de defensa y otras partes procedimentales. Nosotros dijimos por escrito en una audiencia que se realizó que no corresponde y que se debe pasar directamente al debate oral”, explicó Lezcano.

Para el letrado, los abogados Esteban Luis Nostray y Rafael Berruezo interpusieron esos recursos con el único fin de dilatar el proceso. “La muerte de Schvedt se produjo a fines de octubre de 2016 y corremos el riesgo de que la causa prescriba, sin perjuicio de haber tenido una interrupción de dos años por la pandemia, el expediente se ha seguido moviendo. Nuestro objetivo es que realmente exista una condena y vamos a pedir también que se aplique una sanción pecuniaria porque en la etapa civil los colegas que estuvieron anteriormente dejaron vencer el plazo de tres años que existe para el resarcimiento civil”, expresó.

Destacó que entre los procesados “la más complicada es una anestesista que cometió un error gravísimo al colocar anestesia cuando Schvedt había bajado completamente su presión”. “Los otros errores que hubo fueron al inicio de la intervención quirúrgica, dado que no se hizo ningún tipo de examen prequirúrgico porque ella ya había sido mamá anteriormente sin problemas, entonces no se los hicieron. Ella tenía noventa kilos y un metro sesenta de altura, no se sabía realmente si tenía hipertensión, si tenía diabetes ni cuál era su nivel de coagulación de la sangre, no le realizaron ningún examen de rigor, que es todo lo que se tiene que hacer antes de realizar una intervención quirúrgica”, destacó, y señaló que todos los imputados continuaron trabajando y que algunos de ellos lo hacen fuera de la provincia.

Consultado por El Diario, el fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, explicó que aguardan la resolución del Tribunal de Impugnaciones sobre las presentaciones de apelación. Aseguró que al igual que la querella, le solicitó al tribunal que los recursos sean rechazados.

Refirió que en caso de que se resuelva de esa manera, es decir que el tribunal confirme esos procesamientos, como la causa ya está clausurada se le correrá traslado a la fiscalía para que esta haga la correspondiente acusación fiscal. Luego se le correría traslado a cada una de las partes y ya quedaría culminada la primera instancia y podría realizarse el debate oral.

Una madre luchadora

Desde el primer día, Lucía Casares exige justicia por la muerte de su hija. “La bebé nació sin ningún tipo de problemas. A partir de ahí yo no supe más nada de mi hija hasta que me la entregaron en un cajón el 30 de octubre de 2016, en la sala velatoria. El 2 de noviembre de ese año yo hice una conferencia en la que dije que había pedido que se investigue y si la decisión era que fue mala praxis no me paraba nadie, y hoy no me para nadie. Voy a seguir hasta el final porque yo presencié todas y cada una de las testimoniales de todos los médicos, incluso la de los del Hospital del Norte, donde mi hija se hacía todos los controles, hasta los de cada una de las médicas que la atendieron en la Maternidad ‘Teresita Baigorria’. A pesar de yo tener un usuario para poder acceder al expediente, traje mi cuaderno y escribí cada una de las palabras que cada uno de los profesionales manifestó (en sus declaraciones)”, recordó la mujer.

“Yo sé qué pasó: mi hija tuvo una muerte muy violenta, invasiva, muy agresiva. Escuchar cosas de instrumentos que se emplearon fue un golpe al corazón. Yo lo que quiero es seguir hasta el final, confío en que vamos a llegar a un juicio. Yo estoy haciendo esto por mis nietos. Hoy Santino (su nieto mayor e hijo de Vanesa) va a cumplir 19 años y Angelina tiene seis años y medio. Ella ha empezado a preguntar por su madre y de a poco le van respondiendo”, contó angustiada.

Por último, resaltó que “mientras las profesionales que atendieron a mi hija pudieron tener sus navidades, sus festejos de fin de año, Día de la Madre, Día del Niño y cumpleaños felices de la vida, Santino y Angelina no lo pudieron hacer. Yo estoy dispuesta a llegar hasta el final”, cerró.