La UPrO ya entregó 169 aportes a proyectos de sus egresados

La Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” (UPrO) continúa con la entrega de aportes a sus egresados para que puedan impulsar, o comenzar desde cero, sus emprendimientos. Este martes los recibieron 30 nuevos beneficiarios y, desde que comenzó la iniciativa, a principios de abril, la cantidad ya llega a los 169 en total.

“Por el momento, hemos entregado aportes no reintegrables de hasta $500.000, que no tienen una devolución del dinero, sino que es una ayuda. La semana anterior también otorgamos máquinas a 17 proyectos y ya estamos comenzando con el trámite para poder iniciar lo de los créditos blandos, que es una mayor cantidad de plata y tienen que reintegrarlo en 24, 36 o 48 meses”, explicó Jessica Douglas Price, jefa del Programa Inserción del Graduado al Mercado Laboral.

La funcionaria mencionó que este jueves harán la primera entrega en San Luis a 33 personas más, en el salón de la sede de la Tercera Rotonda. En total se inscribieron 830 proyectos, de los cuales la universidad debió hacer una selección y busca que la mayor cantidad posible pueda acceder.

Además de los aportes no reintegrables, la UPrO entrega maquinarias y créditos blandos.

“Los egresados que los reciben firman un contrato y deben presentar la información sobre en qué han hecho la inversión, que debe estar relacionada con el oficio. A su vez, deben presentar facturas o comprobantes de todo lo que ellos van comprando para hacer mejoras en sus emprendimientos. La relación con la UPrO continúa y seguimos intercambiando correos electrónicos semanalmente para solicitarles la documentación que nos pide el Gobierno de la Provincia, además de la rendición de cuentas”, aclaró Douglas Price.

Durante la entrega de los incentivos, hubo momentos emotivos porque varios recordaron su paso por la universidad y comentaron cómo lograron generar ingresos de forma independiente. “Todo nació con la búsqueda de tener algo propio y llegué a la conclusión de que se obtiene estudiando, otra forma no he encontrado. Mi experiencia durante la cursada fue muy buena, la pasé muy bien y los profesores te acompañan mucho”, comentó Cindy Aguilar, una vecina del barrio Los Acacios que solicitó $500.000 para poder crecer y mejorar su emprendimiento de elaboración de pastas caseras. “Los voy a usar para poder comprar una laminadora y poder trabajar mejor la masa; necesito adquirir un freezer también, para poder tener un stock más grande. Mi idea es poder vender más y me proyecto como una productora para Villa Mercedes”, expresó.

En la entrega de los nuevos beneficios estuvo el rector de la institución, Joaquín Surroca, quien dijo que uno de los principales objetivos que persiguen es que las y los estudiantes puedan insertarse en el mercado laboral. “Ahí realmente es cuando podemos decir que nuestra misión está cumplida, ya sea en relación de dependencia o que pueda ser emprendedor; esto último es el máximo logro, porque permite a su vez generar más fuentes de trabajo”, sostuvo.

