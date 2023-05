"La calidad genética es excepcional, es un esfuerzo de los productores"

Durante dos días la Sociedad Rural de San Luis fue el punto de encuentro de productores y productoras ganaderos de toda la provincia, profesionales del sector y de familias que se acercaron a conocer de cerca a las vacas y a los toros. La 42° edición de la “Fiesta del ternero” se destacó por la excepcional calidad carnicera de los animales y por la gran noticia dio el ministro de Producción, Marcelo Amitrano, quien adelantó que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, firmó el decreto para implementar la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria en la provincia (Ver más abajo).

“Gracias a la incorporación de tecnología, sumamos la agricultura y la genética, hemos logrado que San Luis tenga calidad, cantidad y se realiza el ciclo ganadero completo. En muchas de las provincias vecinas se consume la carne que se produce acá. Esta fiesta es un agasajo para nuestros productores y productoras, porque a pesar de todo lo que vienen peleando ellos dijeron sí, y están acá con sus animales. Nunca nos olvidemos que esta celebración es para ellos”, expresó Yeny Yurchag, la presidenta de la institución.

En la Fiesta del Ternero, los jurados evalúan aspectos como la calidad carnicera, el hueso, la conformación de los genitales de hembras y machos, entre otras variables. Las categorías que participaron fueron: terneros castrados A, B y C; enteros A, B y C; y hembras A,B y C.

Los grandes ganadores fueron: en la categoría machos castrados, el lote de la categoría B, la raza cruza británica, de María Marta Becerra; y de la raza hereford de la categoría A, fue el ejemplar de Fernández Piquillen.

De la categoría machos enteros el lote gran campeón C fue de la raza hereford, de Abelardo Chacón; de la B fue de la raza angus, de L'Arachide; y de la A fue de la raza hereford, de Janto S.A.

En hembras el primer premio de la categoría C fue de la raza angus de L'Arachide; de la B de la raza limusin, de Víctor Pérez Coronado; y de la A fue para la raza hereford, de Fernández Piquillen.

Otro aspecto interesante de esta fiesta es que por primera vez hubo productores caprinos que pudieron intercambiar genética.

Decretaron la Ley de Emergencia Agropecuaria

Durante la celebración, el ministro de Producción, Marcelo Amitrano, contó que el viernes a la tarde el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, firmó el decreto de la implementación de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria en toda la provincia.

“Junto a representantes de las sociedades rurales, consensuamos el texto en la última reunión que tuvimos en Concarán, teníamos que ponerlo en marcha, es el decreto 3854 del 19 de mayo. Esto significa que se realizarán acompañamientos crediticios y beneficios impositivos. A esta iniciativa se sumó Rentas, San Luis Agua y la gente del Programa Campo”, dijo Amitrano. Y agregó que a partir del lunes “a primera hora iniciaremos el trámite de reconocimiento nacional que es lo más importante. Nunca es grato declarar una emergencia, pero era necesario. A través de cada una de las entidades rurales de la provincia llegaremos a los productores para entregarles el certificado que los incluye dentro de los beneficios. Esperamos que salgan de este mal paso lo antes posible”.