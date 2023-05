Ponlo en automático

@mariabecerra

1.- Muy María

Su primer posteo en Instagram fue en 2015 y, como no podía ser de otra manera, unos bizcochitos, pizza fría y una leche chocolatada para desayunar, y después, a jugar.

2.- La nena de YouTube

El año pasado se coronó como la artista argentina con más videos en el ranking de los más reproducidos. Se trató de “Entre nosotros remix”, en el Nº 2; “Ojalá”, Nº 4; “Tranquila”, Nº 5, y “Marte”, Nº 6.

3.- Un día como hoy pero…

Hace dos años estrenaba el sencillo “Te necesito”, con el rapero Khea. Hoy, el videoclip oficial tiene más de 100 millones de reproducciones.

4.- Momentos que la mantienen humilde

María se llevó el premio a la nueva artista del año 2022, en los Latin American Music Awards 2022. Cuando subió al escenario a recibirlo, dijo la épica frase: “Mirá vos. No preparé nada, no me tenía ni fe”. ¿La escuchaste con su voz?

5.- La casual

“Acá con el compa Vin Diesel”. Así acompañó a la foto que se sacó junto a uno de los protagonistas de “Rápidos y furiosos” en un evento de promoción del filme en Estados Unidos.