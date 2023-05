Desarrollo: arranca la entrega de computadoras en el interior

Los operativos de entrega de tablets continúan a paso firme y no se detendrán hasta completar los objetivos en las localidades de la provincia. Hasta el momento, la Autopista de la Información ya dispuso más de 25 mil dispositivos en San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Tilisarao, Candelaria, Quines, San Francisco, Nogolí, El Trapiche, La Toma, San Martín, Luján, Arizona, Anchorena, Unión, Martín de Loyola, Fortín El Patria, Batavia, Nueva Galia, Fortuna y Bagual. Según señaló la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, a partir del lunes comenzarán a entregar computadoras en la Villa de Merlo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, y primer año de la secundaria.

“Después seguiremos con las demás localidades, por ejemplo, en Tilisarao, que ya entregamos tabletas, vamos a entregar computadoras. En el resto del interior comenzaremos con la disposición de las computadoras porque llegaría un lote mañana (por hoy)”, contó Bañuelos.

Es por eso que, las localidades que tendrán que estar atentas a los operativos son la Villa de Merlo (donde entregarán el lunes), Santa Rosa del Conlara, Tilisarao, Naschel, San Luis, Villa Mercedes, Villa General Roca, Toro Negro, Pozo del Tala, Jarilla, Alto Pencoso, Balde, San Pedro, La Calera, San Antonio, Villa de la Quebrada, Los Molles, Navia, Nahuel Mapá, Potrerillos, Las Lagunas, Las Chacras, Villa de Praga, Los Molles, Cerro de Oro y Carpintería.

La idea es que los chicos y las chicas tengan herramientas que los ayuden a mejorar el aprendizaje. Alicia Bañuelos

La funcionaria explicó que la idea es entregar más de 60 mil dispositivos entre tablets y computadoras en todo el territorio puntano. Hasta el momento dieron 25.381: 3.391 a jubilados y 21.990 para niñas y niños en edad escolar.

“Antes de iniciar el plan se hicieron pruebas. Lo que se busca es que los chicos tengan una herramienta que les permita mejorar el aprendizaje. Y esto tiene como objetivo entregarle a los más chiquitos tabletas, porque son los que están aprendiendo a leer, y a los más grandes, que ya saben leer y escribir, computadoras. El año pasado, nosotros empezamos la licitación de estos dispositivos en enero de 2022, pero debido a que fueron cambiando las condiciones de importación no las pudimos recibir hasta ahora, si no las hubiéramos entregado el año pasado. Esto nos pasa con otros equipamientos, por ejemplo antenas de wifi, que hemos comprado en septiembre y todavía no las hemos recibido por estos problemas de importación. Queremos terminar cuanto antes la entrega, hay muchos grupos que están trabajando simultáneamente”, aseguró Bañuelos.

Estiman que los operativos terminarán a fines de junio.

