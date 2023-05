MenstruAR, un plan contra la desigualdad

MenstruAR, el primer programa nacional de gestión menstrual, fue lanzado ayer por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, para "jerarquizar las políticas públicas" y combatir las desigualdades que explican que casi la mitad de las personas menstruantes tengan dificultades para afrontar el consumo mensual de protectores.

En el acto, en la Casa Patria Grande, se conoció el informe "Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual", que reveló que el 43% de las mujeres y personas gestantes debió modificar sus hábitos en el uso de productos de gestión menstrual por dificultades económicas.

"Lo que estamos haciendo es jerarquizando una política pública que ya está en marcha y que permite que hoy tengamos el país casi pintado de rojo, con más de 40 iniciativas que hasta ahora se enmarcaban en una Línea de Gestión Menstrual, y que ahora serán parte del programa nacional MenstruAR", dijo Mazzina.

La Línea de Gestión Menstrual permitió capacitar a 1.568 personas y entregar más de 10 mil copas menstruales. También asistió y acompañó en la elaboración de ordenanzas a 26 municipios.

El 95% de mujeres y personas gestantes pide quitar el IVA a productos de gestión menstrual.

Mazzina cuestionó a "los medios amarillistas que en algún momento dijeron que era el 'ministerio de la menstruación'", para cuestionar como gasto las políticas de gestión menstrual. "Más que un 'ministerio de la menstruación' yo digo que es un 'ministerio con ovarios', porque a mí no me da pudor ni hablar de menstruación, ni garantizar más derechos que son agenda de mayorías, no de minorías, porque las mujeres menstruantes somos más de 12 millones y las mujeres somos más de la mitad de la población".

Dos informes con datos y recomendaciones elaborados por el Ministerio y la Fundación SES mostraron que de las 1.168 personas menstruantes encuestadas en 19 provincias, el 60% usa toallitas descartables que, junto a los tampones (15%), son elegidos por el 75% de la población. Entre el 40 y el 50% desconoce los efectos secundarios de su uso sobre la salud, y su impacto ambiental.

Más del 95% considera que el Estado debería eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual y distribuirlos gratis en escuelas, cárceles y centros comunitarios.

La dificultad de afrontar los costos de los productos de gestión menstrual en algunos casos implica un riesgo de exclusión: con frecuencia, algunas personas han limitado su participación en actividades recreativas (50%), educativas (35%) y laborales (22%) durante el ciclo menstruante.

Redacción/MGE