Cárcel por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

Este viernes se venció la prórroga de detención de Fernando Daniel Cocuche, el jubilado de 60 años acusado de “Ofrecimiento, facilitación, divulgación, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASNNA) agravado por tratarse de menores de 13 años”. El juez de Garantía 1, Alfredo Cuello, resolvió procesarlo por ese delito, le dictó cuatro meses de prisión preventiva y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

La Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial, a través de una publicación, señaló que en la audiencia estuvieron presentes el magistrado, la fiscal de instrucción, Daniela Torres; el fiscal adjunto, Gastón Yllera; la defensora de Niñez y Adolescencia, Yesica Agüero; el defensor Pascual Celdrán y el acusado.

Refirió que Celdrán fue el primero en tomar la palabra. “Aseguró que, hasta el momento, no se comprende cuál es la conducta que le quieren reprochar a su defendido. Explicó que ‘no ha tenido acceso a ninguna de las pruebas que hay por lo cual se hace difícil plantear una teoría del caso’. Cedió la palabra a su defendido, quien dijo: ‘Jamás tuve intenciones de compartir absolutamente nada de eso’”, detalló la fuente.

Intentó excusarse

Por otra parte, una fuente judicial consultada por El Diario comentó que Cocuche se complicó con su declaración. “Hizo alusión al gran conocimiento que tiene sobre sistema informático. Quiso excusarse y decir que si tenía algún archivo que lo comprometía no lo sabía, que él bajó material y que después a esos archivos los verificaba y los guardaba en un disco externo. Los descargó del programa que él tenía y desde el cual bajaba e intercambiaba los archivos. Dijo que si bajó alguno que no correspondía no lo sabía. Contó que los veía y los borraba si había algo que fuera ilegal”, confió la informante.

Luego de la defensa tomó la palabra la fiscal Torres. Enumeró las pruebas recolectadas y sostuvo la acusación formulada en la audiencia que se realizó el jueves 27 de abril. “Recordó que el allanamiento en el domicilio del imputado (ubicado en Villa Mercedes) se produjo como parte de un operativo realizado a nivel nacional con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso infantil”, agregó la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial.

La fuente mencionó que Torres resaltó “que en uno de los discos rígidos externos secuestrados en el domicilio del imputado encontraron cuatro videos conteniendo material de abuso infantil. Precisó que las imágenes correspondían a niñas de entre 5 y 8 años”.

Al mismo tiempo, Torres planteó que las pericias sobre el material incautado en la casa de Cocuche implicarán tiempo dada su complejidad y que las mismas deben ser cotejadas con los resultados de las investigaciones realizadas en otras provincias. Porque que se investiga una red internacional, remarcó

Conocimiento informático

La informante le contó a El Diario que la fiscal fundamentó su pedido de prisión preventiva por cuatro meses dado a la gravedad del delito; las pruebas que restan producir; y el peligro de entorpecimiento de la pesquisa. “Al declarar Cocuche hasta habló de la velocidad con la que realizaba las descargas. Estamos frente a un hombre que tiene 60 años y un amplio conocimiento informático”, enfatizó.

A su turno el defensor Celdrán solicitó que se rechace el pedido de prisión preventiva y pidió que eventualmente se concediera una medida menos gravosa como la prisión domiciliaria. Una vez más apuntó a las circunstancias de salud del acusado, quien padece diabetes.

“Cocuche fue revisado por la médica forense Alba Pereira y ella determinó que a pesar de que él tiene diabetes y que ha sido operado, está medicado y por lo tanto puede estar alojado en el Servicio Penitenciario”, agregó la informante a este medio. Al mismo tiempo agregó que el acusado, durante su declaración dijo que “su buen nombre ha sido manchado, porque en todas las publicaciones han dado su nombre completo y la dirección de su casa, lo que le ha traído problemas en el barrio”.

Finalmente, el juez Cuello resolvió procesar a Cocuche y ordenar su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial. “A la hora de resolver, el magistrado evaluó las pruebas pendientes de producción, la gravedad del delito, la pena en expectativa. ‘En este caso entiendo que el instituto de la prisión preventiva asegura los fines del proceso (…) Entiendo que el delito es grave y que hay que proteger especialmente a los niños’”, concluyó la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial.

Redacción/ALG