La ciencia y el vino volvieron a reunirse en Estancia Grande

La industria del vino que buscan desarrollar en San Luis, se construye, poco a poco, sobre cimientos sólidos. El primer paso fue conformar la Mesa Vitivinícola Provincial, quizás el segundo consista en estudiar los suelos y el agua para conocer en detalle las condiciones de producción, y un gran tercero, ya es una realidad: el Gobierno adquirió las maquinarias necesarias para armar una bodega que permita a los productores de San Luis elaborar vinos con sello local. A su vez, Vino y Ciencia, es una instancia en la que productores, ingenieros de diferentes ámbitos, especialistas, científicos y sommeliers, se reúnen para compartir avances y conocer cualquier iniciativa que les permita crecer.

“Esta es una actividad que está en pleno desarrollo, tenemos una superficie sembrada en la provincia equiparable a la de Córdoba y aquello que muchos tenían como hobby en el campo, pasó a ser un emprendimiento y es muy importante asociar esto, primero con una producción vinícola de nicho, de calidad, pero asociada al turismo y a otro tipo de producciones que generen trabajo local, eso siempre es bueno”, indicó el ministro de Producción, Marcelo Amitrano.

Ahora resta definir cómo se va a administrar la bodega, lo que sí sabemos es que será de manejo comunitario (Marcelo Amitrano, ministro de Producción)

La reunión se desarrolló en Estancia Grande, donde abundan los amarillos otoñales y estará emplazada la nueva bodega. “Ahora resta definir cómo se va a administrar la bodega que será comunitaria”, aseveró Amitrano y reconoció que no toma alcohol, “nunca tomé vino, cuando lo probé no me gustó. Pero entiendo que es una producción interesante, que hace a un grupo muy particular y que tiene muchas aristas que pueden generarle a la provincia alternativas que van desde lo productivo, hasta el turismo de gran potencialidad”, dijo el funcionario.

Buenas noticias. El ministro Marcelo Amitrano en el encuentro Ciencia y Vino.

Amitrano añadió que San Luis tiene una gran tradición, “el otro día me mostraban una etiqueta de un vino de 1880 de San Francisco del Monte de Oro. Entonces quizás por distintas razones se olvidó en algún momento y nos inclinamos por la ganadería y la agricultura, esto es muy bueno porque estamos volviendo a esas tradiciones”.

Por su parte, Alfredo Cartellone, presidente de la Asociación Vitivinícola de San Luis, y organizador del encuentro, realizó un balance sobre el desempeño de la Mesa Vitivinícola Provincial, “las ideas que se presentaban formaban parte de una carta de intención en la que se plantearon líneas de trabajo, seis meses después se están presentando resultados concretos y planificaciones de nuevos estudios, esto es lo que enriquece esa diversidad del vino”.

El encuentro cerró con una degustación de vinos encabezada por Viñas Puntanas, Corral de Palos, Sol Puntano y Sempiterno.

Además hizo hincapié en que renovaron el compromiso con las instituciones científicas para avanzar en otros aspectos como buenas prácticas, certificación orgánica, normas de calidad en equipamiento de bodegas y procesos de elaboración de vino.

Gran dupla. Sergio Tognelli y Alfredo Cartellone encabezan las tareas que realiza la Asociación Vitivinícola Provincial.

“La idea es, a través de la Mesa, incorporar a esta actividad todos los regímenes de certificación, investigación vigente, que es algo que nos puede dar un plus respecto a lo que están haciendo otras provincias, pero al margen de eso, lo hacemos porque creemos que es el camino correcto para darle un desarrollo sustentable a la actividad”, expresó Cartellone y añadió que la actividad tendrá un gran impacto en lo social, en lo económico y en lo ambiental.

“Considero que todas estas instituciones: Ministerio de Producción, el INTI, el INTA, la FICA, el Senasa, la Asociación de Viticultores de San Luis y el Conicet, que están trabajando y se involucraron en una sola actividad para sacarle el jugo y hacer que se cumpla con todas esas aristas nos parece un paso fundamental”, concluyó.