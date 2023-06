Dos testigos complicaron nuevamente a Ángel Dheza

“Él es el asesino de mi hermano”, dijo César Gabriel González. En la segunda audiencia del debate oral en el que se lo acusa a Ángel Dheza González (19), que afronta un pedido de 30 años de cárcel por el asesinato de su tío, Gustavo Javier González, el hermano de la víctima señaló que su sobrino fue quien le disparó con un revolver calibre 22 a los dos. E indicó que hasta la fecha sufre secuelas y no ha podido rehacer su vida, ya que tiene muchas limitaciones por las lesiones. Además, una prima de Dheza González también lo apuntó como el autor de los disparos. El joven declaró y sostuvo que él no disparó.

César González ingresó a la Cámara Penal 1 a declarar sin sacarle la mirada a su sobrino. Con impotencia y al borde de perder la cordura, lo trató de “cobarde” por haber disparado cuando él lo invitó a pelear a puños, en la trágica tarde de 19 de febrero del año pasado a la altura de la casa 9 de la manzana E del barrio Padre Mugica de la capital, en la vereda.

“Yo estaba durmiendo la siesta y mi hermano me despertó porque me dijo que había discutido con él (por el acusado), que estaba con su padre, su hermano y otros más. Tenían el arma y se la pasaban entre ellos, eran como 6. Todo comenzó porque le robó a mi mamá”, señaló.

El testigo ahondó que su madre se encontraba separando la calurosa discusión e intentó llevarse a Gustavo, la víctima, para que cesara el disturbio. “De repente sacó el arma y por encima de mi mamá le disparó a mi hermano. Lo mató delante de su propia abuela. Yo quise ir contra él, pero ante la gran cantidad de gente atiné a patearle la moto y ahí me sacaron correteando todos los familiares”, recordó.

Asimismo, contó que su intención fue ir a buscar su camioneta para llevar a su hermano. Pero que mientas corría, Dheza González también lo baleó a él a la altura de la cintura.

“A duras penas seguí, pero me caí y no me acuerdo mucho más. Estuve 10 días en coma, estuve prácticamente muerto. No supe más qué pasó. No pude ni despedir a mi hermano. Gustavo le dio todo a esta gente y así le pagaron”, expresó el declarante. Quien antes de retirarse pidió “justicia”, por él y su hermano

“Ángel disparó”

Florencia González, sobrina de los damnificados y prima de Dheza González (el acusado), mencionó que la tarde del hecho se encontraba en la escena del hecho porque fue a cobrar una ropa que había vendido.

“Observé un disturbio y había mucha gente, incluido niños. Vi que estaba mi abuela intentando sacarlo a Gustavo porque Ángel tenía un arma. Cuando todo parecía que se había calmado Ángel los insultó a mis tíos y luego le tiró de cerca, le dio en la ingle”, precisó la joven.

Enojada y sin querer reconocer su parentesco con el acusado, la chica aseguró que siente “impotencia, bronca y dolor” por lo ocurrido.

“Yo no disparé”

Al concluir la etapa probatoria, el tribunal le concedió una última oportunidad para hablar a Dheza González y este aseguró que es inocente.

“Yo discutí, tiré piedras, pero no les disparé. No lo hice, ni se quién fue. Solo escuché un disparo y me fui del lugar porque me asusté”, relató brevemente al borde del llanto.

Con la etapa probatoria cerrada, este miércoles a las 9 la contienda abrirá la ronda de alegatos y luego habrá sentencia.