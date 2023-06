El Inadi repudió los actos vandálicos que sufrió la sede de la capital puntana

La sede local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió un comunicado en el que repudió hechos vandálicos que se registraron el domingo 11 de junio. Es la quinta vez en tres años que tienen que lamentar expresiones de odio.

“La interventora del organismo, Greta Pena, llamó al diálogo y la reflexión sobre las prácticas que atentan contra la convivencia democrática y el respeto”, indica el documento.

Además, dice: “Este ataque, el quinto que recibe la delegación en el último tiempo, se enmarca en un contexto donde la proliferación de los discursos de odio tiene como resultado la agresión y descalificación de las luchas y los movimientos sociales que buscan la ampliación de los derechos, y que tienen como particular objetivo los colectivos LGBTI+ y de las diversidades”.

La delegada puntana, María José Ochoa, manifestó que no le parece casual que el acto vandálico con mensajes homofóbicos se haya realizado en vísperas de las elecciones, dado que los trabajadores encontraron los daños realizados en la mañana del domingo, cuando iban a comenzar las guardias correspondientes a la campaña “Elecciones libres de discriminación”.

Hay algo contra nosotras y hay sectores sociales y políticos que no les convence que las diversidades estén al frente de una institución (María José Ochoa, delegada del Inadi San Luis)

“Si bien está mal escrito porque dice ‘Puto fura’, calculo que quisieron decir ‘Puto fuera’. Nos pareció alarmante porque no es la primera vez que sucede, por el día en el que estábamos, el contexto, que era en medio del proceso electoral”, expresó Ochoa.

La delegada contó que en su gestión ya sufrieron dos situaciones de este tipo y cuando Gema Rosales fue la encargada de la delegación, también tuvo que lamentar actos vandálicos.

“En la gestión anterior estuvo una identidad trans que fue la compañera Gema Rosales, ahora estoy yo como identidad trans y somos personas que venimos peleando hace un montón por la lucha para la inclusión real de la población LGBT en general y la travesti trans en particular. Hay algo contra nosotras y hay sectores sociales y políticos a los que no les convence que las diversidades y las personas travesti trans estén al frente de una institución tan importante como es el Inadi”, manifestó la funcionaria.

Ochoa indicó que pidieron mayor seguridad. “No podemos dar con los agresores porque no tenemos cámaras alrededor, no circula la Policía. Hemos pedido que esté la Federal por lo menos custodiando, ya que es una institución nacional, para que no suceda nada”, precisó.

La funcionaria apuntó que el contexto político influye. “Hay una derecha que va avanzando, que está en contra de la ampliación de derechos y de las políticas inclusivas, entonces algo de miedo nos genera”, reconoció.

El Instituto cuenta con la línea telefónica 168 para realizar denuncias y brindar asesoramiento.

En esta línea, el Inadi durante las elecciones registró una denuncia de una persona que no recibió el trato digno que indica la Ley de Identidad de Género.

“Hay personas e identidades trans que no realizaron el cambio registral en el documento, entonces al ir a votar había que pedir que no los llamen con el nombre completo, sino con el apellido, el número de orden y el de DNI. Lo que pasó es que a una persona trans la nombraron con el nombre completo y no tenía el cambio registral”, detalló.

La funcionaria mencionó que esta situación y las manifestaciones de transodio le producen mucha tristeza.

“Hay que generar conciencia y pensar que no está bueno agredir a otra persona. La institución del Inadi es necesaria ante situaciones de discriminación”, concluyó.

Redacción/ALG