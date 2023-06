Femicidio de Cecilia: llegaron a Resistencia una antropóloga y una médica forense

Una antropóloga y una médica forense llegaron este sábado desde Córdoba a la ciudad de Resistencia para peritar los restos óseos encontrados en el campo de la familia Sena, detenida por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1 de junio.

Se trata de la antropóloga Anahí Ginarte y la médica forense Florencia Granton del Instituto de Medicina Forense de esa provincia tras ser convocadas por la fiscal Nelia Velázquez, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado para el caso.

Fuentes de la investigación informaron a Télam que las expertas mantendrán una reunión con el EFE para determinar los pasos a seguir y para interiorizarse de los pormenores del expediente.

El equipo fue convocado con el objetivo de establecer si los restos óseos hallados en el campo del matrimonio Sena son humanos y si en caso de serlo pertenecen a Cecilia, a través de un examen de ADN.

Al respecto, el abogado Juan Arregin, flamante representante de Gloria Romero, madre de la víctima, destacó que "la experiencia que tienen los profesionales de Córdoba. Es fundamental (su trabajo) porque entendamos que nos encontramos con huesos en un allanamiento y tenemos que descartar que no sean de animales y sean humanos", afirmó.

La madre, con seguridad

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1 de junio en la capital del Chaco, aseguró que tras sufrir amenazas le enviaron una custodia policial en la puerta de su casa, por lo que se siente "más tranquila", y aseguró que buscan "abogados nacionales" para ser "un equipo grande, fuerte y pesado".

"Me siento un poco más tranquila, como verán mi cara cambió porque me pusieron un móvil en la puerta de mi casa y hacía días que no dormía, porque con mi hija estábamos alerta", aseguró a Télam Gloria.

Según la mujer, pidió "más seguridad" por su hija Ángela ya que ella dijo tener "más huevos que un hombre" pero indicó que tiene temor por lo que puedan hacer a la hermana de Cecilia.

Además señaló: "Queremos sumar más abogados nacionales y entonces lo hicimos por el lado de mi hija, inclusive por el lado mío también quizá haya un abogado nacional. Queremos que sea un equipo grande, fuerte y pesado, porque como ellos juegan pesado nosotros queremos jugar pesado".

Télam/MGE